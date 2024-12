Elda Viler praznuje jubilejni 80. rojstni dan

Jubilantka Elda Viler je svoje življenje in kariero popisala v avtobiografiji Elda – notranji naboj , ki je izšla februarja letos. Soavtor in pisec knjige je bil Ivo Gajič , v katerem je našla sogovornika, čeprav je, kot je povedala na predstavitvi avtobiografije, največjo spodbudo za nastanek knjige pripisala pesniku Srečku Čožu , ki je za platnico prispeval tudi svojo pesem Obisk prijatelja .

V istrski vasici Koštabona rojena pevka je v Ljubljano prišla leta 1963. Povabilo iz prestolnice je sledilo njenemu nastopu na avdiciji Pokaži, kaj znaš v Kopru. Temu je nato sledila plodna kariera s številnimi nastopi na festivalu Slovenska popevka, za katerega so ustvarjali takrat priznani pesniki, avtorji in skladatelji, kot so Elza Budau, Gregor Strniša, Dušan Velkaverh, Jože Privšek, Jure Robežnik, Bojan Adamič in Mojmir Sepe.

Na festivalu Slovenska popevka je bila opažena že kot debitantka, nato pa je leta 1967 zmagala s skladbo Vzameš me v roke in leta 1971 s skladbo Včeraj, danes, jutri. Največji uspeh je dosegla prav v času razcveta slovenske popevke v 60. in 70. letih. Poleg številnih snemanj je nastopala tudi po drugih državah in se pri občinstvu zapisala s skladbami, kot so Ti si moja ljubezen, Lastovke, Nora misel in Zlati prah imaš v očeh.