Elda Viler svoje življenje in kariero popisala v knjigi

Elda Viler je, kot je povedala, 30 let čakala na tovrstno delo, ker da se težko najdejo ljudje, ki bi se česa takšnega lotili. "Najprej so vsi navdušeni, potem pa omagajo sredi poti," se je pošalila na novinarski konferenci. Sogovornika je nato našla v Gajiču , čeprav je največjo spodbudo za nastanek knjige pripisala pesniku Srečku Čožu , ki je za platnico prispeval tudi svojo pesem Obisk prijatelja . Kot svojo novo skladbo jo je na predstavitvi tudi prvič odpela.

Ivo je knjigo napisal objektivno, je ocenila Elda Viler, ki je leta 1963 prišla s Primorske v Ljubljano, kjer se je začela njena pevska pot. Povabilo iz Ljubljane je sledilo njenemu nastopu na avdiciji Pokaži, kaj znaš v Kopru. Temu je nato sledila plodna kariera s številnimi nastopi na festivalu Slovenska popevka, za katerega so ustvarjali takrat priznani pesniki, avtorji in skladatelji, kot so Elza Budau, Gregor Strniša, Dušan Velkaverh, Jože Privšek, Jure Robežnik, Bojan Adamič in Mojmir Sepe.

Največji uspeh je dosegla prav v času razcveta slovenske popevke v 60. in 70. letih. Poleg številnih snemanj je nastopala tudi po drugih državah in se pri občinstvu zapisala s skladbami, kot so Nora misel, Lastovke in Zlati prah imaš v očeh. Kot je priznala, je vedno obstajala želja, da bi njeno kariero popisali v knjigi, saj se ji zdi primerno, da potomcem in Slovencem zapusti zgodbo o življenju punce, ki je prišla iz vasi v mesto. "In tako se je začelo."

Knjiga je nastala prej, kot je trajala odločitev, da se loti pisanja, je povedal Gajič. V njej je zajel vse tisto, za kar je portretiranka želela, da bralci izvejo o njej in njenem življenju. V knjigi tako niso samo lepe stvari, ampak je mogoče izvedeti tudi kaj iz zakulisja slovenske glasbene scene, je povedal soavtor.

V predgovoru je zapisal, da jo je redno spremljal: "Zaradi Besede sem jo sovražil, zaradi Ti si moja ljubezen sem jo imel rad. Imela je nekaj, kar me je navduševalo, imela je tisto, čemur pravimo osebnost. Med neštetimi pevci si jo takoj prepoznal. Njen glas, njena interpretacija in tudi njen vedno nekoliko zadržan nastop so očarali še tako zahtevnega poslušalca." Ob koncu knjige je dodal še pregled Slovenske popevke od leta 1964 dalje. "Tako da knjiga predstavlja Eldo in Slovensko popevko," je pojasnil Gajič.

Avtobiografijo na naslovnici spremlja misel: "Ni samo glas, je nek notranji naboj." To je po pevkinih besedah tisto najbolj bistveno, kar te vodi, "neka želja, volja, smisel življenja".