Elle Style Awards: med nagrajenkami tudi Elza Budau in Maja Keuc

V torek se je v ljubljanskem Centru Rog gnetlo navdihujočih posameznikov iz sveta slovenske mode, umetnosti, zabave in kulture. Podelitev Elle Style Awards je poklon vsem ustvarjalcem, ki krojijo lepoto sveta okoli nas. Med nagrajenkami so bile tudi Elza Budau, Vesna Milek in Maja Keuc, priprave na večer glamurja pa so za nekatere povabljenke zahtevale tudi več kot tri ure priprav.

Najbolj prestižno nagrado za življenjsko delo je domov odnesla umetnica in radijka Elza Budau. "Ona mi je tako zanimiva, iskriva in ohranja nek stil," jo je opisala Katarina Čas. Sploh prve nagrade v karieri pa se je v torek razveselila tudi Vesna Milek. "Moram reči, da v svojem kratkem življenju še nisem dobila nobene nagrade, potem pa jo dobim za to, da navdihujem ljudi. Če je to prva in zadnja nagrada, ki sem jo dobila, se mi zdi to nekaj najlepšega," je bila presenečena pisateljica in novinarka.

Podelitev Elle Style Awards je poklon vsem ustvarjalcem, ki krojijo lepoto sveta okoli nas. FOTO: Marko Delbello Ocepek icon-expand

Nekaterim od udeležencev dogodka je glamurozna prireditev sicer vzela kar nekaj časa za priprave. "Tri ure in pol je trajalo vse skupaj, kar je precej predolgo," je bila iskrena Maja Keuc, Dominik Bagola - Balladero pa je priznal, da se je njegova draga za dogodek uredila prej kot on. "To je zelo relativno. Odvisno je od tega, kaj si izbereš za obleči in sam sem imel danes veliko več detajlov kot ponavadi," je še dodal v smehu. Zala Djurić je za priprave porabila uro časa pri frizerju in 45 minut za ličenje, Katarina Čas pa je morala improvizirati. "Prišla sem v zadnjem trenutku, zato sem samo na hitro odprla omaro in se odločila, kaj bom oblekla. Reciklirala sem par stvari, ki sem jih že imela," je priznala.

