Domača scena

Elvis Jackson v gledališču: pripravili so glasbo za predstavo o Kekcu

Ljubljana, 26. 03. 2026 08.45 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Na fotografiji (z leve): zadaj stoji Boštjan Gorenc – Pižama, pred njim kleči Jure Kopušar (Bedanc), Blaž Valič (Pehta), Jakob Šfiligoj (Kekec), Lara Fortuna (Mojca), Andrej Zalesjak (Rožle), zadaj stoji David Kovšča – Buda (Elvis Jackson), spredaj kleči Maja Poljanec (Brincelj).

Elvis Jackson se z najnovejšim projektom pridružujejo gledališču. Skupina je ustvarila glasbeno podlago za novo predstavo Kekec proti Kekcu, pod katero se podpisujeta avtor Boštjan Gorenc – Pižama in režiser Matjaž Pograjc, na oder pa jo bodo postavili igralci SNG Nova Gorica.

Sodelovanje se je začelo na povabilo novogoriškega gledališča, ki si je za sodobno interpretacijo Kekca zamislilo drzen in drugačen glasbeni pristop. Kot pravijo člani skupine Elvis Jackson, pa so imeli pri ustvarjanju popolnoma proste roke. "Režiser Matjaž Pograjc nas je razveselil z izjavo: 'Bodite preprosto Elvisi, lahko tudi žagate'," pojasnjujejo v zasedbi in dodajajo: "Iz SNG Nova Gorica so nas povabili k sodelovanju, ker so si v novi gledališki predstavi za mladino tokrat zamislili in zaželeli malce drugačnega glasbenega pristopa."

Elvis Jackson se z novo glasbo pridružujejo gledališču.
"Moram priznati, da smo se na povabilo odzvali z velikim navdušenjem, saj je to za nas nekaj novega in drugačnega in nam je zato predstavljalo prav poseben izziv. Zato smo se za nekaj časa z instrumenti preselili na hrib Javornik nad Ajdovščino, v prav posebno hišo sredi gozda, daleč stran od mestnega vrveža, brez telefonskega signala, kjer so nam tu in tam družbo delale le gozdne živali. Tako smo si sredi neokrnjene narave lažje pričarali vzdušje Kekčeve dežele. Pri glasbi se slogovno nismo veliko obremenjevali, saj nam je bilo rečeno, naj ostanemo preprosto Elvisi in da ne rabimo preveč odstopati od tega, kar sicer počnemo. V roke smo dobili besedila pesmi ter okviren scenarij in se skušali z glasbo čim bolj približati zgodbi. V bistvu se sam način dela ni dosti razlikoval od procesa ustvarjanja klasičnega albuma. Naša glasba večinoma nastaja po principu 'jam session'' in tudi tokrat ni bilo drugače," pa nam je o ustvarjalnem procesu za gledališko predstavo Kekec proti Kekcu povedal pevec David Kovšča-Buda.

Kekca, eno najbližjih zgodb nacionalnemu mitu, poznamo vsi. A tokrat je precej drugačna, saj Kekec in Bedanc zamenjata vlogi. Nova zgodba o Kekcu, ki jo je po motivih Josipa Vandota predelal Boštjan Gorenc - Pižama, prinaša zanimivo igro vlog in današnjo nepogrešljivo perspektivo modernega sveta.

Na fotografiji (z leve): zadaj stoji Boštjan Gorenc – Pižama, pred njim kleči Jure Kopušar (Bedanc), Blaž Valič (Pehta), Jakob Šfiligoj (Kekec), Lara Fortuna (Mojca), Andrej Zalesjak (Rožle), zadaj stoji David Kovšča – Buda (Elvis Jackson), spredaj kleči Maja Poljanec (Brincelj).
Kekec, Pižama in Elvisi tako preprosto sodijo skupaj. "Karakter poskočnega in veselega pojočega Kekca se kot nalašč ujema z energijo naših koncertnih nastopov, saj je na nek način tudi naše poslanstvo, da z glasbo in energijo tudi mi nosimo sonce in dobro voljo med ljudi. Boštjana Gorenca - Pižamo poznamo že skoraj tako dolgo kot zgodbo o Kekcu (smeh) in le vprašanje časa je bilo, kdaj se bomo našli v skupni zgodbi," je prepričan Buda, ki je tokrat pisanje besedil prepustil Pižami, ta pa je tekste zapisal v slovenščini. "Ustvarjanje glasbe po že napisanih besedilih, in to še v slovenščini, je zame pomenilo poseben izziv. Za vse pesmi je bilo potrebno ustvariti vokalne aranžmaje ne glede na to, da mojega vokala v predstavi ni. Na našo glasbeno podlago namreč vse pesmi pojejo igralci sami in glede na slišano to počnejo izvrstno. Ne vem, če nas je ravno premamilo, lahko pa rečem, da sem s tem projektom pridobil dodatne izkušnje petja v slovenskem jeziku, ki sem se ga iz neznanega razloga skozi vsa ta leta spretno otepal," nam je v smehu priznal pevec.

Preberi še Elvis Jackson: Glasba je naša edina prioriteta

Gledališkega odra sicer Elvis Jackson niso vajeni, so pa zato toliko bolj ponosni, da bo njihova glasba zazvenela tudi na njem. "Predvsem nas veseli, da se v teh digitalnih UI časih nekdo še vedno raje odloči za živ, bandovski glasbeni pristop. Sodelovanje s kulturno ustanovo na tako visoki ravni nam je v veliko veselje in čast. Nenazadnje smo tudi sami že od malih nog obiskovali gledališke predstave in jih obiskujemo še danes. Naša generacija pa tako ali drugače ni mogla mimo Kekčevih dogodivščin, saj je ravno Kekec preko filmov in knjig na nek način neizbežno zaznamoval naše otroštvo. Kekec je zakon. Zato menim, da je čas, da se Kekec ponovno vrne med današnjo mladino," dodaja Buda.

Preberi še Elvis Jackson: Naš bend deluje na podoben način kot družina

Za predstavo so pripravili sedem novih pesmi in nekaj glasbenih intervencij, ki podpirajo dogajanje na odru, nekaj skladb oz. instrumentalov pa je neposredno iz njihovega aktualnega albuma We play 4 You, ki so ga izdali lani. Kljub novemu glasbenemu materialu trenutno ne razmišljajo, da bi ga izdali na albumu: "Ne, nismo razmišljali o izdaji, ta glasba zaenkrat ostaja le na gledališkem odru. A nikoli ne reci nikoli. Mogoče se bo s časom in glede na odzive občinstva izkazalo, da lahko iz tega nastane tudi kaj več. Želimo si le, da bi predstava dosegla svoj namen, privabila čim večje število mlajših in starejših obiskovalcev, jim prinesla dobro voljo in zlati smeh. Srečno Kekec!"

Predstava Zadnja večerja: Nova pojedina za dušo

