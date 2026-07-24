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Domača scena

Emkej v novem spotu uporabil posnetke s svoje poroke

Maribor, 24. 07. 2026 13.52 pred 16 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
A. P.
Emkej

Emkej z novim singlom Petek odpira vrata v svoj najbolj oseben projekt doslej. Mariborski glasbenik pravi, da sveža pesem govori predvsem o trenutkih, ki jih človek potrebuje, da lahko za hip utiša hrup okoli sebe. Da gre za zelo osebno pripoved, priča tudi to, da je za videospot uporabil posnetke z lastne poroke.

Redko se zgodi, da dočakamo kar dva petka hkrati. Danes nas je ob koncu delovnega tedna pričakal tudi svež single mariborskega reperja Emkeja, ki je v svet poslal Petek, prvi single s prihajajočega konceptualnega albuma Celi tedn. Glasbenik pa hkrati napoveduje tudi spremljajoči filmski projekt.

Emkej in Maja sta se poročila v letu 2024
Emkej in Maja sta se poročila v letu 2024
FOTO: Simon Zimič

V skladbi in videospotu se pojavi tudi Emkejev prijatelj in glasbeni zaveznik Žan Videc. Zmagovalec Melodij morja in sonca leta 2024 je namreč prispeval sample svoje skladbe Neznano. Osebnoizpovedna ljubezenska skladba pa je pravzaprav song Maji, Emkejevi ženi, s katero sta se poročila pred približno dvema letoma.

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Sveži single pa ne predstavlja le nove pesmi, ampak služi tudi kot prvo poglavje zgodbe, ki se bo nadaljevala z izidom novega albuma Celi tedn, v katerem glasba, film in osebna pripoved tvorijo celoto. "Album je bil posnet v enem samem dnevu, brez večmesečnega popravljanja, brez lovljenja popolnosti," pravi Emkej, ki prihajajoči izdelek opisuje kot zapis nekega trenutka in energije.

Izid svežega albuma štajerska ekipa načrtuje za letošnjo jesen, skupaj z njim pa bo Emkej lansiral tudi spremljajoči filmski projekt, ki pa še nastaja.

Razlagalnik

V glasbeni produkciji 'sample' (vzorec) pomeni postopek, pri katerem glasbenik vzame del že obstoječega zvočnega posnetka – na primer kratek melodijski del, vokal ali ritem – in ga vključi v svojo novo skladbo. Ta tehnika je temelj hip-hop glasbe, kjer producenti pogosto preoblikujejo, upočasnijo ali pospešijo te zvočne izrezke, da ustvarijo popolnoma novo glasbeno podlago ali vzdušje.

Konceptualni album je glasbeni izdelek, pri katerem vse skladbe na albumu povezuje skupna tema, zgodba, določeno sporočilo ali umetniški koncept. Za razliko od običajnih albumov, ki so zgolj zbirka nepovezanih pesmi, konceptualni album poslušalca vodi skozi celovito pripoved, kjer vsaka pesem predstavlja poglavje ali del širše umetniške vizije glasbenika.

Emkej, s pravim imenom Marko Kocjan Car, je eden najbolj prepoznavnih slovenskih raperjev, ki prihaja iz Maribora. Je ključna figura slovenske hip-hop scene. Izhaja iz kolektiva Tekochee Kru. Znan je po svojem avtentičnem slogu, pogosto družbenokritičnih, a tudi globoko osebnih besedilih, s katerimi je pomembno zaznamoval razvoj urbane glasbe v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
emkej petek celi tedn
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KOMENTARJI1

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MarijainJanez
24. 07. 2026 14.32
kdo pa je to? zakaj je to pomembno oziroma zanimivo?
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