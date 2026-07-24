Emkej v novem spotu uporabil posnetke s svoje poroke

Redko se zgodi, da dočakamo kar dva petka hkrati. Danes nas je ob koncu delovnega tedna pričakal tudi svež single mariborskega reperja Emkeja, ki je v svet poslal Petek, prvi single s prihajajočega konceptualnega albuma Celi tedn. Glasbenik pa hkrati napoveduje tudi spremljajoči filmski projekt.

Emkej in Maja sta se poročila v letu 2024 FOTO: Simon Zimič

V skladbi in videospotu se pojavi tudi Emkejev prijatelj in glasbeni zaveznik Žan Videc. Zmagovalec Melodij morja in sonca leta 2024 je namreč prispeval sample svoje skladbe Neznano. Osebnoizpovedna ljubezenska skladba pa je pravzaprav song Maji, Emkejevi ženi, s katero sta se poročila pred približno dvema letoma.

Sveži single pa ne predstavlja le nove pesmi, ampak služi tudi kot prvo poglavje zgodbe, ki se bo nadaljevala z izidom novega albuma Celi tedn, v katerem glasba, film in osebna pripoved tvorijo celoto. "Album je bil posnet v enem samem dnevu, brez večmesečnega popravljanja, brez lovljenja popolnosti," pravi Emkej, ki prihajajoči izdelek opisuje kot zapis nekega trenutka in energije.

Izid svežega albuma štajerska ekipa načrtuje za letošnjo jesen, skupaj z njim pa bo Emkej lansiral tudi spremljajoči filmski projekt, ki pa še nastaja.