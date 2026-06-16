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Domača scena

'Ena največjih življenjskih nagrad zame je, da nisva samo mama in hči'

Ljubljana, 16. 06. 2026 17.26 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
saša lendero

"In svet ni bil nikoli več enak," je le del čustvenega zapisa, ki ga je Saša Lendero namenila svoji hčerki Arii na družbenih omrežjih. Priljubljena slovenska pevka je pred 17 leti rodila svojo prvo in edino hčerko, kar je za vedno spremenilo njeno življenje. Da je postala mama, ji pomeni največ na svetu, česar ni nikoli skrivala.

"Danes zgodaj zjutraj, ko je bila še trda tema, mnogo prej, preden je posijalo jutro, si pred sedemnajstimi leti v mojem življenju zasijala ti... In svet ni bil nikoli več enak," je zapis na družbenih omrežjih začela Saša Lendero.

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Priljubljena slovenska pevka je pred točno 17 leti prvič postala mamica in občutkov ob rojstvu hčerke Arie se še danes dobro spominja. "Še danes se spomnim teže tvojega drobnega telesca v svojem naročju. Topline tvoje majcene glavice v pregibu mojega komolca. Spomnim se, kako sem te gledala in kako se je v meni rodila ljubezen, kakršne prej nisem poznala in si je nisem znala niti predstavljati," je nadaljevala zapis na Instagramu. "V tistem trenutku sem vedela samo eno. Da ti pripadam z vsem srcem. Da te bom varovala z vsem, kar sem. In da bom naredila vse, kar zmorem, da boš nekega dne stopila v svet kot človek, ki zna videti lepoto. Ki zna ohraniti mehkobo. Ki zna začutiti stisko drugega človeka in mu ponuditi roko," je še zapisala.

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Svoje srce je Saša izlila v objavi, s katero je voščila svoji edinki, ki jo le še leto dni loči do polnoletnosti. In kljub temu, da je mala Aria že postala velika, je njena mama še danes hvaležna, obenem pa se zaveda, da ji je življenje podarilo mnogo več, kot si je takrat sploh upala sanjati. "Nekoč sem te držala za roko in te vodila v svet. Danes pa se za roke drživa drugače. Postala si dekle s svojimi sanjami, svojim glasom in svojo potjo. Ne hodim več pred tabo. Hodim ob tebi," je nadaljevala zapis.

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Objavila je tudi galerijo fotografij, na katerih se z Ario držita za roke in gledata v svet, pa tudi nekaj takšnih, na katerih je deklica še majhna. "In čeprav te ne vodim več za roko, nikoli ne pozabi - ne glede na to, kam te bo življenje vodilo, boš pri meni in v mojem srcu vedno doma," je bila čustvena pevka, ki je dodala, da je hčerki vedno na voljo, karkoli se zgodi. "In ko boš praznovala svoje največje zmage in najbolj srečne trenutke, si želim, da bom tam tudi jaz. Da se bom smejala s tabo, navijala zate in se veselila vseh poti, ki jih boš izbrala. Ena največjih življenjskih nagrad zame je, da nisva samo mama in hči. Sva tudi prijateljici, zaveznici in zaupnici," je še mogoče prebrati.

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V dolgem zapisu je Saša, ki se je leta 2023 ločila od Mihe Hercoga, očeta svoje edinke, priznala, da jo je Aria v letih, odkar je mama, naučila ogromno. "Učiš me radosti v drobnih trenutkih. Navdušenja nad malenkostmi. Poguma, da kljub vsemu še vedno zaupam ljudem in življenju. Ob tebi sem velikokrat ponovno našla delčke sebe, za katere sploh nisem vedela, da jih pogrešam," je zapisala pevka, ki si želi, da zaupanje in bližina ter občutek varnosti med njima ostanejo še mnoga leta. Na koncu je hčerki zaželela vse najboljše ob njenem prazniku. "Rada te imam bolj, kot lahko povem z vsemi besedami tega sveta!" je zaključila.

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