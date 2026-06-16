'Ena največjih življenjskih nagrad zame je, da nisva samo mama in hči'

"Danes zgodaj zjutraj, ko je bila še trda tema, mnogo prej, preden je posijalo jutro, si pred sedemnajstimi leti v mojem življenju zasijala ti... In svet ni bil nikoli več enak," je zapis na družbenih omrežjih začela Saša Lendero.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Priljubljena slovenska pevka je pred točno 17 leti prvič postala mamica in občutkov ob rojstvu hčerke Arie se še danes dobro spominja. "Še danes se spomnim teže tvojega drobnega telesca v svojem naročju. Topline tvoje majcene glavice v pregibu mojega komolca. Spomnim se, kako sem te gledala in kako se je v meni rodila ljubezen, kakršne prej nisem poznala in si je nisem znala niti predstavljati," je nadaljevala zapis na Instagramu. "V tistem trenutku sem vedela samo eno. Da ti pripadam z vsem srcem. Da te bom varovala z vsem, kar sem. In da bom naredila vse, kar zmorem, da boš nekega dne stopila v svet kot človek, ki zna videti lepoto. Ki zna ohraniti mehkobo. Ki zna začutiti stisko drugega človeka in mu ponuditi roko," je še zapisala.

Svoje srce je Saša izlila v objavi, s katero je voščila svoji edinki, ki jo le še leto dni loči do polnoletnosti. In kljub temu, da je mala Aria že postala velika, je njena mama še danes hvaležna, obenem pa se zaveda, da ji je življenje podarilo mnogo več, kot si je takrat sploh upala sanjati. "Nekoč sem te držala za roko in te vodila v svet. Danes pa se za roke drživa drugače. Postala si dekle s svojimi sanjami, svojim glasom in svojo potjo. Ne hodim več pred tabo. Hodim ob tebi," je nadaljevala zapis.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Objavila je tudi galerijo fotografij, na katerih se z Ario držita za roke in gledata v svet, pa tudi nekaj takšnih, na katerih je deklica še majhna. "In čeprav te ne vodim več za roko, nikoli ne pozabi - ne glede na to, kam te bo življenje vodilo, boš pri meni in v mojem srcu vedno doma," je bila čustvena pevka, ki je dodala, da je hčerki vedno na voljo, karkoli se zgodi. "In ko boš praznovala svoje največje zmage in najbolj srečne trenutke, si želim, da bom tam tudi jaz. Da se bom smejala s tabo, navijala zate in se veselila vseh poti, ki jih boš izbrala. Ena največjih življenjskih nagrad zame je, da nisva samo mama in hči. Sva tudi prijateljici, zaveznici in zaupnici," je še mogoče prebrati.