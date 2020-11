Esmeralda nosi obrazno masko slovenske oblikovalke

Priljubljena mehiška igralka Leticia Calderon je pred dnevi dobila prav posebno darilo, in sicer obrazno masko slovenske modne oblikovalke Matee Benedetti . Posebno pisano masko je zvezdnici predala njena velika oboževalka, Slovenka Iris Nicole - dekle, ki je kot deklica spremljala telenovelo Esmeralda in si za igralkin rojstni dan, 15. julija, letos na roki omislila tetovažo Esmeralde.

"Z Mateo Benedetti sem se prvič srečala kot model v njenih modnih kreacijah, in sicer sem bila model v kreaciji, ki je bila v operi Ottelo za fotografsko razstavo fotografa Vanjo G. Tam mi je bilo v čast spoznati tudi zelo priznanega fotografa Staneta Jerka, ki je Melanii Trump odprl okno v svet mode. Zelo sem bila ponosna, da sem lahko nosila tako krasno kreacijo svetovno znane slovenske modne oblikovalke Matee Benedetti. Pred dnevi sem se mudila v Mehiki in Leticii sem želela pokloniti nekaj slovenskega. Ker tudi sama podpiram naravna, trajnostna in ekološka oblačila ter izdelke, ki so v dobrobit ohranitve živali in planeta, sem se takoj spomnila na Mateo in njeno kolekcijo," je za 24ur.com povedala Nicole, ki kmalu načrtuje vrnitev v mehiško prestolnico.

Nad Leticiino gesto pa ni ostala ravnodušna niti Matea: "Sprva me je presenetila objava intervjuja v mehiških medijih gospe Leticie z masko. Gre za dvoslojno masko za obraz Benedetti Life, izdelano iz ekološkega bombaža s certifikatom GOTS – najvišji standard za čisto proizvodnjo bombaža in bambusa. Poleg tega je maska lokalno izdelana in ima dolgo življenjsko dobo za večkratno uporabo. Maska je iz kolekcije 'Papige', posvečene amazonskim papagajem, ogroženim zaradi nezakonite trgovine in krčenja njihovega habitata. Kasneje mi je Iris povedala, da je bila Leticia zelo navdušena nad darilom, sploh ker jo vežejo lepi spomini na Slovenijo."