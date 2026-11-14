Esmeralda presenetila slovenske oboževalce

Za nepozabno doživetje so poskrbeli ustvarjalci projekta Prijazno življenje, ki si prizadeva za večjo socialno aktivacijo starejših, v sodelovanju z direktorico DSO Vrtojba in medijsko ambasadorko projekta Ano Petrič. Esmeraldinemu pozdravu je sledil nastop kubanskega glasbenika Lazara Zumete in pianistke Polone Bizjak Pikaje, ki sta z živahnimi karibskimi ritmi avlo doma spremenila v pravo malo plesišče! Med najbolj ganljivimi trenutki je bil prizor stanovalke, ki je vstala iz invalidskega vozička in ob pomoči negovalke zaplesala. Stanovalec španskih korenin pa se po besedah zaposlenih že dolgo ni tako od srca nasmejal.
Prijazno življenje je izpolnilo tudi obljubo, dano junija na koncertu Nine Pušlar v Medvodah, kjer sta se stanovalki DSO Bežigrad Rina in Ana spoznali s stanovalkama DSO Vrtojba Kati in Cvetko. Takrat se je spletlo nepričakovano prijateljstvo, ki je zdaj dobilo čudovito nadaljevanje v obliki svojevrstne izmenjave. Stanovalki iz Ljubljane so namreč skrivaj pripeljali na obisk v Vrtojbo, kjer ju novi prijateljici nista niti najmanj pričakovali! Veselje ob ponovnem snidenju, iskreni objemi in ganljivi odzivi so dokazali, da za nova prijateljstva in nepozabna doživetja nikoli ni prepozno.
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