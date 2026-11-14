Esmeralda presenetila slovenske oboževalce

Za nepozabno doživetje so poskrbeli ustvarjalci projekta Prijazno življenje, ki si prizadeva za večjo socialno aktivacijo starejših, v sodelovanju z direktorico DSO Vrtojba in medijsko ambasadorko projekta Ano Petrič. Esmeraldinemu pozdravu je sledil nastop kubanskega glasbenika Lazara Zumete in pianistke Polone Bizjak Pikaje, ki sta z živahnimi karibskimi ritmi avlo doma spremenila v pravo malo plesišče! Med najbolj ganljivimi trenutki je bil prizor stanovalke, ki je vstala iz invalidskega vozička in ob pomoči negovalke zaplesala. Stanovalec španskih korenin pa se po besedah zaposlenih že dolgo ni tako od srca nasmejal.