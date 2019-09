Jan Plestenjak se v nakupovalna središča odpravi zgolj iz nuje

Ta vikend je mariborski Europark bučno proslavil svoj devetnajsti rojstni dan in kakor se za pravo štajersko čago spodobi, so na Trgu Leona Štuklja slavili v družbi priljubljenih glasbenikov. Na brezplačnem koncertu so množico navdušili Modrijani in Jan Plestenjak, ki jih nalivi dežja niso zmotili. Sicer pa boste Jana v prostem času med nakupovanjem težko srečali.