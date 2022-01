Eva Boto silvestrovo preživela v bolnišnici

V naslednji zgodbi je pevka zapisala, da si ni nikoli mislila, da bo mesec in pol po puljenju modrostnega zoba pristala v bolnišnici. Pojasnila je, da so se po odstranitvi zoba začele komplikacije, zato se je morala vrniti k zobozdravniku. Ker v ustih ni bilo vidnega vnetja, jo je ta poslal nazaj domov na "raztegovanje čeljusti brez antibiotikov". Eva je imela nato 12 nastopov, na katerih je pela v bolečini, ta pa je bila zadnje tri koncerte tako velika, da ust sploh ni mogla odpreti, pela je zgolj s centimetrom odprtimi. "In potem pristaneš v bolnici na operaciji zaradi je****** dobro skritega abscesa (ognojek, op. a.) nekje v notranjosti," je zapisala.

Slovenska glasbenica se je nato zahvalila vsem zdravnikom, ki so skrbeli za njeno zdravje. "Bomo 'zrihtali' Hvaležna za zdravnike v Celju in zdajšnje v Ljubljani. Drugo leto bo boljše, ali kako že. Nič se bati, mamo to." je končala zapis na pozitivni noti. V zadnji zgodbi se je pošalila, da sedaj prvič v življenju ve, kako je biti 'zadet' in delila zabavno anekdoto: "Mislim, da sem pred operacijo vsa zadeta zdravniku rekla, da je lep."