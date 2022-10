Igralka Eva Jesenovec nakupovalno središče spremenila v labirint

Članica ljubljanske Drame, igralka Eva Jesenovec, je ustvarila performans Polenta, ki se začne pred ljubljansko Dramo, od koder manjša skupina 20 ljudi nadaljuje pot do Maxi marketa. Medtem prek slušalk in pametnega telefona spremlja intimno predstavo, ki se nadaljuje v nakupovalnem središču. Maxi je tako postal neke vrste labirint, saj je igralka udeležence projekta prek slušalk nagovorila, naj v trgovini poiščejo izdelek, ki jih spominja denimo na njihovo mamo, ali da poiščejo predmet, ki so ga pred predstavo skrili med police.