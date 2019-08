'Po navadi se vsi izogibajo, da bi bili z mano v ekipi'

Glasbenica Eva Pavli je avtorica in glavna vokalistka himne EuroVolleyja 2019 z naslovom Let`s go together (Pojdimo skupaj, op. p.). Na njenem Instagramu je vidno, da ima polne roke dela, saj se ob pevski karieri posveča se raznim športom in veliko potuje. Nedavno pa je objavila svojo fotografijo, kjer ima obute baletne copate, poleg pa je zapisala, da je nekoč trenirala balet.

Ker pa ravno njen glas predstavlja letošnje evropsko prvenstvo v odbojki, nas je zanimalo, če jo tudi sicer ta šport zanima. "Nikoli nisem trenirala odbojke, saj nisem talentirana za športe z žogo. Mi je pa odbojka sicer zelo všeč in jo včasih tudi igram," je povedala in v smehu dodala: "Po navadi pa se vsi izogibajo, da bi bili z mano v ekipi."

Eva nam je povedala, da je zaključila nižjo in srednjo baletno šolo, ker pa takrat še ni bilo Konservatorija za glasbo in balet, se je odločila, da bo svojo baletno pot zaključila. Sicer pa še vedno zelo rada pleše: "Sem ljubiteljica plesa in lahko vam zaupam, da pripravljam tudi svoj prvi videospot, ki bo plesno obarvan." Povedala pa je, da se bolj redno ukvarja z jahanjem, kikboksom in jogo.

Ogledala si je tudi prvi turnir odbojke na vodi, ki je potekal kar na Ljubljanici. "To je bil presežek, Ljubljana je prelepa in ustvarili so popolno atmosfero," je navdušeno dejala. Pa bi se upala preizkusiti v odbojki na vodi? "Nikakor, verjetno bi si naredila veliko sramoto," je hitro odvrnila in dodala, da je bilo zelo lepo in da je čutila, kako igralci uživajo.

Na koncu pa nam je razkrila, da so pri EuroVolleyju uradno potrdili njen nastop na otvoritveni tekmi v Stožicah. "Zanimivo bo, morala se bom dobro kondicijsko pripraviti," je kar malo zaskrbljena povedala in priznala, da je vedno občudovala pevce, ki ob enem pojejo in plešejo. "Sicer pa se zelo veselim in imam zdaj še več dela," je v smehu dejala in povedala, da se zelo veseli tudi nastopov slovenske ekipe, ki jih bo spremljala vsaj po televiziji, če ne v živo.