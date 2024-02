Eva Pavli prvič mamica: Mali Lev je najbolj 'luštkan' na svetu!

Na začetku je zagotovo težko. Moraš si vzeti čas zase in za novega otročička, da se ujameta in spoznata. Vendar imam krasnega partnerja, ki mi pomaga in me spodbuja, za kar sem zelo hvaležna. Gre pa za doživljanje čisto novih občutkov in zaenkrat lahko rečem, da v vlogi mamice res zelo uživam.

Dokler ne greš čez celotno izkušnjo, ne veš, kaj točno te čaka. Slišiš različne zgodbe in zavedaš se, da obstaja tisoč možnih scenarijev, kako bi porod lahko potekal. Priznam, da nas, ženske, zdaj še bolj občudujem. Koliko moči, požrtvovalnosti in vzdržljivosti premoremo! Že nekaj časa je možen posvet z babico v porodnišnici, za katerega sva sva se tudi midva odločila in spoznala sem eno res izredno in čudovito žensko, babico Lilo, ki je v Ljubljanski porodnišnici že vrsto let babica. Lahko rečem, da sem imela prav zaradi nje (pa tudi zaradi moje ginekologinje, ki je prav tako prisostvovala zraven), zares čudovito porodno izkušnjo.

Najlepša hvala! S partnerjem sva mu nadela ime Lev. Od nekdaj nama je bilo to ime zelo všeč, praktično že od vsega začetka najine zveze. Smešno pa je, da nikoli nisva niti podvomila vanj! Je tudi zelo močno ime. In mislim, da malemu Levu tudi zelo pristoji.

Eva, najprej čestitke ob rojstvu otroka. Kakšno ime sta mu nadela s partnerjem in kako sta se odločila prav za to ime?

Seveda, vsak dan mu kaj zapojem. Ponavadi si kar izmislim kakšno novo pesem. Posluša pa tudi veliko klasične glasbe, ki jo rada vrtiva doma. Vsekakor se mi zdi super, da bo lahko zrastel v glasbenem okolju. Me pa mika, da bi enkrat posnela kak album za otroke, saj menim, da je na slovenskem tržišču premalo ponudbe kakovostne glasbe za otroke. Sama sem zrastla ob zvokih Mačka Murija in ob pesmicah Svetlane Makarovič, pa tudi veliko dobre glasbe se je vrtelo pri nas doma na kasetah. Tako, da sem že kot majhna spoznala Toma Waitsa, The Rolling Stones, Jeffa Buckleya in še veliko drugih, pa seveda veliko jazza in klasike.

Proti koncu nosečnosti sem si želela izdati še singel Obrnem stran, ki je napovedal tudi mojo novo ploščo. Glede na to, da res obožujem to, kar počnem in kar mi konec koncev predstavlja tudi zaslužek, pri delu res uživam in mi nikoli ni bilo težko začeti dneva. Na koncu pred porodom sem morala veliko počivati in tako sem lahko v "udobju naslanjača" pilila svoj glasbeni video, kar je bil odličen odklop, saj me ustvarjalnost vedno odpelje in na nek način resetira. Na žalost se mi je vnel karpalni kanal na desni roki, kar je menda kar pogosta nosečniška težavica, zato videospota nisem mogla dokončati, kot bi želela. Tako smo na koncu zmontirali nekakšen visualizer, ampak glede na dobre odzive je ljudem všeč, zato bo po mojem pri tem tudi ostalo.

Tako je. Lansko leto sem čas izkoristila za delo v studiu s producentom Hyujem, s katerim snemava novo ploščo, ki nosi naslov "8624" in bo izšla letos oktobra. Novi singel Obrnem stran je nastal v produkciji z Martinom Vogrinom, ki je tudi del mojega odrskega sestava. Končni miks pa je naredil Hyu (Hugo Smeh). Plošče se zelo veselim, prinaša nekaj zelo zanimivih sodelovanj in na sploh bo predstavljala cel spekter čustev. Sprva sem mislila, da bo bolj "resna", vendar me je ustvarjalna energija popeljala v popolnoma druge sfere. Tako bo na plošči veliko plesnih urbanih ritmov, ter precej "odštekanih" komadov, pa tudi dve angleški skladbi. Tudi koncert, ki ga bom pripravila ob izidu plošče, bo nekaj res posebnega, poln glasbenih gostov in presenečenj.

Pa bo prvotni plan kdaj oživel?

Mislim, da imam še toliko drugih planov in dobrih idej, da se bom raje lotila teh. Pred izdajo nove plošče bi rada izdala še vsaj tri nove single. Vse bi rada pospremila tudi z videospoti. Počasi se bom pripravljala tudi na koncert.

Kaj pa načrti za prihodnost?

Materinstvo mi je v navdih in misli mi že švigajo, veliko se sproščam, tako da poslušam novo glasbo, raziskujem, ustvarjam. Trenutno mi to predstavlja prosti čas. Planov za prihodnost pa je veliko. V ospredju je seveda moja nova vloga mamice, ki se je vsak dan veselim, a vem, da bo prinesla še veliko izzivov. Materinstvo zahteva celega človeka. Je pa res, da kadar otrok zaspi, veš, da časa nimaš na pretek in zato takrat delaš dvojno. Prej sem bila malo razvajena s časom, sedaj pa sem res produktivna in izkoristim vsak trenutek. Ne želim, da bi me materinstvo pri čemerkoli omejevalo, ampak si želim, da bi me izpopolnjevalo, dopolnjevalo. Želim si iti s tokom! Moj oči je enkrat lepo rekel: "Eva, ne skrbi. Ti misliš, da se ti bo življenje ustavilo, ko boš dobila otroka. V resnici pa bo tvoje življenje takrat šele res dobilo smisel."

Letos bom nadaljevala tudi z razvojem svoje parfumske znamke JUNO, ki sem jo lansirala lani v juniju. Sicer pa bo letošnje leto potekalo v znamenju snemanja in izida moje prve plošče "8624". Je pa res, da je posnetih že kar nekaj skladb. Lansko leto sem se spet vrnila h klasičnemu petju in letos bi rada nadaljevala naprej od tam, kjer sem končala. Sem pa pela skoraj čisto do konca (ko sem bila že tik pred rokom).

Torej, ko bo čas, se bom vrnila na stare tire, verjetno le nekoliko bolj mirna, modra in izkušena. Vse to ti prinese materinstvo. Ne obremenjuješ se več z nepotrebnimi stvarmi, črtaš iz življenja odnose, ki ti ne prinašajo veselja, in se osredotočiš na tisto, kar veš, da je dobro zate in za tvojo družino.