Evi Boto na dopustu ni dolgčas: pridružil se ji je David Amaro

Eva Boto si je po odmevni zmagi v oddajiZnan obraz ima svoj glas in kopico koncertov, ki jih je s svojo ekipo imela od novembra, vzela premor in odšla na dopust. Ker je bila leta 2019 precej zasedena in ni imela časa za oddih, si je tako v novem letu privoščila dvotedenske počitnice: "Glede na to, da v 2019 ni bilo časa za dopust, sem si januarja, ko je na sceni relativno zatišje, privoščila dvotedenski oddih na otoku Gran Canaria, da si napolnim baterije za vse, kar me čaka v 2020."

Evin dopust pa tokrat niso le izleti po otoku, poležavanje na plaži in sprehodi po sipinah, saj večino časa nameni pisanju svoje magistrske naloge, ki jo želi dokončati v letošnjem letu. "Vsi me sprašujejo, kako lahko sploh pišem magistrsko nalogo na dopustu in me prepričujejo naj se sprostim, jaz pa jim odgovarjam, da se ravno zato, ker sem sproščena in z možgani na off, lahko popolnoma posvetim nalogi. S prelepim razgledom z balkona na morje uživam tudi v študiranju in pisanju!"