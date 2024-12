Evropska prestolnica kulture 2025 navdušila berlinsko občinstvo

Nastopili pa so plesalci MN Dance Company s kostumi modne oblikovalke Mateje Benedetti in goriški pianist mednarodnega slovesa Alexander Gadjiev. Povabljeni kulturniki, diplomati in številni novinarji so bili nad nastopom vidno navdušeni, tako plesalci kot Gadjiev so pokazali, da imajo umetniško moč, s katero so popolnoma prevzeli publiko. Novinarka nemškega radia Klassik je izjavila, da je bil nastop neverjeten, nekaj neponovljivega in tudi za petično berlinsko publiko nekaj izjemnega!