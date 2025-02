Evropska prestolnica kulture zaživela in povezala Gorico z Novo Gorico

Večerno dogajanje je 10-tisoč glavi množici na Bevkovem trgu ponudilo glasbeno vizualni spektakel, ki ga Nova Gorica še ni doživela.

"Zelo me je presenetilo, da je v Gorici nekaj takega, hkrati je vse to tako na nivoju izpeljano in tudi program je tako dobro sestavljen, da so lahko vsi, ki so del tega projekta, zelo ponosni na to, kar so ustvarili," nam je povedala pevka Raiven.

V globalnem merilu najbolj uspešna slovenska DJ-ka je imela edinstveno izkušnjo nastopanja več deset metrov nad navdušeno množico obiskovalcev."Res sem vesela, da lahko predstavim Slovenijo, jaz kot Slovenka, res, super. Hvala bogu se ne bojim višine, tako da zdaj sem se malo dol spustila," pa je naši ekipi povedala Brina Knauss.

Nastopajoči so si bili enotni, da gre za dober primer decentralizacije kulturnih dogodkov v naši državi. "Veličastno, neponovljivo. Ta oder je bil res velik. Že ko smo prišli sem prvič v sredo, je bil ogromen, potem pa je bilo še danes ogromno ljudi. Ko se je naredila noč, pa je vse zgledalo kot da gre v neskončnost. Bil je ognjemet, kurenti," pa so povedali člani skupine Mrfy.

Pa še vidik domačinov."Sem imela kar solzne oči gledati vso to dogajanje in da smo končno prišli do tega dne, 8. februarja in da smo Evropska prestolnica kulture," nam je povedala koreografinja in plesalka Nastja Bremec Ryni.

Organizatorji obljubljajo, da bo tako pestro vse do konca leta.