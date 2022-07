Fantje iz skupine Joker Out spoznali Gorana Dragića

Trenutno ena izmed bolj priljublenih glasbenih skupin pri nas, mladi bend Joker Out, je nedavno spoznala košartkarja Gorana Dragića. Fantje, ki so ta konec tedna zabavali na odru festivala Pivo in cvetje, so snidenje ovekovečili s fotografijo, ki so jo kasneje delili na svojem Instagram profilu. Fantje so ob tej priložnosti športniku podarili podpisano ploščo, Dragić pa je v zameno podpisal njihove majice.