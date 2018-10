Fatalna Slovenka je Lara Komar

Za naziv femme fatale so se letos potegovaleIndira Ekić, umetnica Nina Kurnik, osebna trenerka Nataša Gorenc, igralka Lara Komar, ki nas je navduševala v seriji Reka ljubezni, Natalija Gros, ki je postala zmagovalka šovaZvezde plešejo, pevka Lea Sirk, ki je presenečala v oddaji Znan obraz ima svoj glas, igralka Gorka Beden ter blogerka Anja Sitar.



Častni naziv pa je letos šel v roke igralki Lari, ki jo spremljamo v priljubljeni seriji Reka Ljubezni.

"Ko prepoznaš, da je v vsakem trenutku pred tabo nešteto možnosti, nešteto različnih scenarijev in začutiš v sebi moč in svobodo, da lahko ti in samo ti ustvarjaš svoj zdaj, svojo bodočnost, svojo usodo. Takrat si res fatalna!" Nam je na zaupala Lara, ko je izvedela, da se tudi ona poteguje za ta naziv.