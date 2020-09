Fatalni moški 2020 je Miha Deželak

Med osmimi usodnimi moškimi, ki so se v Festivalni dvorani borili za laskavi naziv, je zmagal Miha Deželak . Ta je na slovenski sceni v zadnjem letu od vseh kandidatov pustil največji pečat. Deželak je, sicer tako kot vsako leto, tudi letos Slovenijo ganil s svojo akcijo Deželak Junak , na kateri je s kolesom prečesal Slovenijo v osmih dneh in v akciji zbral kar 350 tisoč evrov za otroke iz socialno šibkih družin.

"To je tisti trenutek, ko človek ostane brez besed, ampak je iskren trenutek. Najprej bi kot Fatalni moški 2020 čestital vsem ostalim kandidatom za Fatalnega moškega, ki bi lahko zdaj stali na mojem mestu. Mislim, da je bila konkurenca v športnem žargonu fantastična. Vsak bi lahko zmagal. Navijam za vsakega posebej tako kot majhen otrok … Sani Bečirović, Jure Košir, Dejan Zavec! Zmagal sem, ker imam to srečo, da lahko delam dobre stvari. A dobre stvari lahko delamo tudi skupaj z drugimi. Sam si v tem en tak majhen otoček sredi morja. Ko pa pridejo tudi ostali zraven in ko imam akcijo, ko pomagam otrokom, zmagamo. Dejan Zavec na primer nikoli ne manjka. Tudi vsi ostali se odzovejo in ta zmaga je ena takšna otroška pravljica. Kar jaz počnem, to vedno počnem za njih, za otroke" je ob zmagi povedal presrečni Miha.