Fatalni moški 2021: Leto je najbolj zaznamoval Aljoša Bagola

Na odru so se najbolj fatalnim moškim pridružile tudi vrhunske slovenske pevke, Nuša Derenda, Amaya, Katarina Mala in Jana Šušteršič, ki so navdušile zbrano občinstvo. Za uvodno plesno točko so poskrbeli plesalci Plesne šole Bolero , na odru pa se jim je pridružila tudi voditeljica večera. Med prireditvijo je za spodbudo s svojim motivacijskim govorom poskrbel slovenski paraolimpijec Anej Doplihar .

Pred mikrofonom se je odlično znašla voditeljica in modna oblikovalka Jerneja P. Zhembrovskyy , ki je navdušila tako z energijo kot tudi s številnimi modnimi preobrazbami med prireditvijo. Jedi, v katerih so na prestižni večerji uživali gostje, je idejno zasnoval z Michelinovo zvezdico nagrajeni kuharski mojster iz Vile Podvin ter Hotela in bistroja Linhart Uroš Štefelin . Pri izvedbi je kuharskemu mojstru na pomoč priskočila ekipa Vivo cateringa .

Vzdušje se je ob odlični glasbi in okusni hrani stopnjevalo do svečane razglasitve, ko je na oder stopila urednica revije Avenija Petra Kancler in razglasila najbolj fatalnega moškega letošnjega leta, Aljošo Bagola.

Letošnja prireditev je potekala v slogu Jamesa Bonda oziroma filma Casino Royale. Gostje so lahko svojo srečo preizkusili v različnih igrah, kot sta blackjack in ruleta, ki so jih priskrbeli pri Grand Casinoju Lipica.

Finalisti fatalnega moškega in kuharski mojster Uroš Štefelin so nosili obleke vrhunske slovenske znamke Morro Sartoriale.

Fatalni moški 2021 je v dar prejel kipec Steklarne Rogaška. Kozmetika Afrodita je kandidatom podarila paket svojih izdelkov, zmagovalec pa je prejel tudi darilni bon za razvajanje v Rogaški Slatini.

Zmagovalcu je dan z darilom polepšal menedžer Cityparka Andrej Ropret, Toyota pa mu je podarila prav posebno nagrado, Toyotino doživetje.

Kandidatom je čestitala tudi Barbara Tell iz Slowatcha, ki je zmagovalcu poklonila uro Hugo Black iz kolekcije Skymaster, fatalni izbranci so prejeli darilne pakete Posestva Berce, ki sta jim jih podelila Stanka in Matjaž Berce.

Zmagovalcu je podjetje Even, d. o. o., podarilo visokokakovostna očala po njegovi izbiri, dobil pa je tudi darilni bon za vikend paket v Casinoju Lipica in darilni bon za večerjo v Magic Bubblu v Bled Rose hotelu.

Za fatalne pričeske je poskrbel LiteRAM, ki je kandidatom podaril presenečenja za posebno lasno nego, za čudovite aranžmaje Bucket of Love pa je poskrbela cvetličarna Nina in Valentin.