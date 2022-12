Fatalni moški leta 2022 je Rok Vihar.

V Kongresnem Centru Brdo so razglasili moškega, ki je usodno zaznamoval preteklo leto. Letošnja prireditev je potekala v znamenju fatalnosti filma Top Gun, glamuroznih trenutkov in močnih energij. Vzdušje se je stopnjevalo do svečane razglasitve, ko je fatalni moški je postal dramski igralec Rok Vihar."Glasovali so ljudje in v resnici niti nisem želel veliko razmišljati o tem. Tako da ne, nisem veliko razmišljal, predvsem pa se nisem veliko pripravljal – tudi glede tega, kaj naj povem. (smeh). Sem pa presenečen in predvsem ponižno hvaležen. Vsem, ki so se potrudili in glasovali. Res hvala," je igralec dejal v zahvalnem govoru.