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Fehtar Matic Plevel s svojo kobilo osvojil kasaško tekmovanje

Ljutomer, 14. 08. 2026 14.16 pred 5 urami 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Matic Plevel

Matic Plevel je minuli konec tedna doživel prav poseben uspeh. Njegova kasaška kobila Mermaid, ljubkovalno Meri, je z voznikom Jožetom Sagajem ml. osvojila 36. Slovenski kasaški derbi v Ljutomeru. Za člana priljubljene skupine Fehtarji, ki ga ljubezen do konjev spremlja že od devetega leta, je uspeh še toliko bolj poseben, saj se je za nakup svojega prvega tekmovalnega konja odločil šele lani.

Matica Plevela poznamo kot odličnega glasbenika. Sam je namreč član dveh najbolj priljubljenih skupin, saj nastopa tako s Fehtarji kot tudi z Ansamblom Saša Avsenika. Le malokdo pa ve, da ima poleg glasbe še eno veliko ljubezen in to so konji.

Matic Plevel je s svojo kobilo osvojil kasaško tekmovanje.
Matic Plevel je s svojo kobilo osvojil kasaško tekmovanje.
FOTO: Jaka Bizjak - Jan Rajh

Priljubljeni 37-letnik je nedavno prav s svojo kobilo, ki nosi ime Mermaid, dosegel izjemen uspeh. Na 36. Slovenskem kasaškem derbiju v Ljutomeru je njegova Meri, kot jo ljubkovalno kliče, z voznikom Jožetom Sagajem ml. slavila. "Meri je za zdaj res pokazala, da je najboljša v svoji generaciji. Ima največ zmag, najboljši osebni rekord, dobre rezultate iz tujine in je v svoji generaciji tudi največ zaslužila. Mislim, da si naziv, ki ga je osvojila, absolutno zasluži," je ponosen Matic.

Lastnik kobile je glasbenik postal šele lani, letos pa že osvaja tekmovanja.
Lastnik kobile je glasbenik postal šele lani, letos pa že osvaja tekmovanja.
FOTO: Jaka Bizjak - Jan Rajh

Preden se je njegova kobila podala v boj za naslov, pa so ponosnega lastnika močno dajali živci. "Bolj sem bil živčen kot pred polnimi Križankami ali pred polnimi Stožicami," je priznal glasbenik, ki je vajen največjih odrov, a ga je pred tekmovanjem stiskalo že ob žrebanju startnih številk. "Ker je Mermaid odlična na štartu, je bil zanjo dober začetni položaj še posebej pomemben. Lani nam sreča na eni pomembnejših dirk ni bila naklonjena in smo dobili številko sedem. Tokrat smo si želeli začeti med prvimi štirimi in ko sem izvedel, da sem izžrebal številko štiri, mi je res odleglo," je priznal.

Njegova kobila je slavila z voznikom Jožetom Sagajem ml.
Njegova kobila je slavila z voznikom Jožetom Sagajem ml.
FOTO: Jaka Bizjak - Jan Rajh

Z dobrimi rezultati pa je prišlo še nekaj drugega. Mermaid je v derbi vstopila kot prva favoritinja. "Kasaška stroka oziroma kasaška srenja nam je, v narekovajih, naprtila nahrbtnik prvega favorita. Po eni strani je to velika čast, po drugi pa prinese dodatno težo. Čakaš dan dirke, preverjaš, ali je s kobilo vse v redu, finiširaš formo in razmišljaš, kakšno taktiko bodo izbrali drugi. Pritisk se počasi kopiči," je o samem dogodku še razkril Matic, ki se zelo dobro spominja trenutka, ko je Mermaid kot prva prečkala ciljno črto. Takrat so na plano prišla čustva, ki so se nabirala že pred dirko. "To je bil vrtiljak čustev. Zadovoljstvo, sreča, ponos na kobilo in celotno ekipo, na drugi strani pa tudi solze sreče in olajšanja," je razkril.

Celotna ekipa je bila uspeha zelo vesela.
Celotna ekipa je bila uspeha zelo vesela.
FOTO: Jaka Bizjak - Jan Rajh

Matic se ob uspehu zaveda tudi nekoliko nenavadnega položaja, v katerem se je znašel. V kasaštvu je kot lastnik šele slabo leto, pa je že ob prvi priložnosti osvojil lovoriko, na katero nekateri čakajo vrsto let. "Rekel sem, da sem verjetno kot rookie v NBA, ki že v prvi sezoni pride v ligo in takoj dobi glavno nagrado. Sam sem v prvem letu v tem športu že ob prvi priložnosti dobil glavno lovoriko, ki jo v kasaštvu lahko osvojiš. Po eni strani se mi zdi to skoraj malo grešno, ker vem, koliko časa se nekatere slovenske ekipe in posamezniki trudijo, da bi jo osvojili," je povedal in dodal, da mu brez družine Sagaj kaj takega ne bi uspelo.

Matica so v Ljutomeru podpirali družina in številni prijatelji.
Matica so v Ljutomeru podpirali družina in številni prijatelji.
FOTO: Jaka Bizjak - Jan Rajh

Po napeti dirki je prišel čas tudi za praznovanje. Matica so v Ljutomeru podpirali družina in številni prijatelji, pridružili pa so se mu tudi nekateri člani ekip Ansambla Saša Avsenika in Fehtarjev. "Res sem bil vesel, da je bilo ob meni toliko prijateljev, družine in glasbenih kolegov. To mi ogromno pomeni," je dejal. Po zmagi je bilo tako na hipodromu precej veselo, manjkala pa ni niti glasba. Z njimi so bili Drzni muzikanti, ki so zaigrali nekaj najbolj znanih Avsenikovih in drugih narodnozabavnih viž, zmagovalna ekipa je nazdravila s penino, nato pa praznovanje nadaljevala kar na veselici na hipodromu.

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