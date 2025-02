Fehtarji na Kopitarjevi tekmi v Los Angelesu: Kralj je kralj

V Los Angelesu je odmevala slovenska glasba. Priljubljeni Fehtarji so se udeležili ene od hokejskih tekem Anžeta Kopitarja, s seboj pa so vzeli tudi svoje inštrumente. To ni prvič, da so glasbeniki čez lužo uživali v predstavi slovenskega športnika, preteklo leto so namreč obiskali Luko Dončića v Dallasu.

Slovenska zasedba Fehtarji se je v Los Angelesu udeležila ene od hokejskih tekem Los Angeles Kings ter si na lastne oči ogledala slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja v akciji. Da je bilo doživetje popolno, so s seboj prinesli inštrumente in poskrbeli za smeh in dobro voljo. Kasneje so na spletu s sledilci delili foto utrinke, na katerih nasmejani pozirajo s slovenskim kraljem ledu. "Kralj je kralj. Hvala, Anže Kopitar," so zapisali.

Ne le to, fantje, ki so za priložnost nadeli drese s Kopitarjevo številko 11, so med eno od pavz s preostalimi obiskovalci lahko zaplesali na njihov hit Schatzi, ki so ga organizatorji predvajali v Crypto Areni. Prav ta arena je sedaj tudi dom Luke Dončića, ki bo po novem nosil dres ekipe Los Angeles Lakers. In Fehtarji Dončića že dobro poznajo.