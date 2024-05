Fehtarji na traktorju otvorili jubilejni Spring Break

Prvi dan so Laterno v Poreču med drugim zavzeli slovenski Fehtarji, ki so s traktorjem naredili uvod v žurersko noč. "Za začetek smo šli s traktorjem po celem kampu in odigrali malo podeželskega rock'n'rolla, da smo naredili malo uvoda za zvečer," je povedal Matic Plevel in se pošalil: "Fetarji 'fehtamo' vedno iste stvari: dobro glasbo, lepe punce in hladno pijačo."