Fehtarji po vrnitvi iz Amerike: Tam je tako kot v filmih

Fehtarji predstavljajo nov videospot za skladbo Mama Paula z njihovega drugega studijskega albuma Zan'ga dej!. Skladba je sicer nastala že pred časom – gre namreč za njihovo prvo avtorsko skladbo. Avtor melodije je njihov dolgoletni prijatelj Matjaž Vlašič. "Ko smo pri Matjažu v studiu to melodijo prvič slišali, smo takoj rekli, da bo ta komad naš. Naslov sta navdihnili obe Matičevi babici, obe z imenom Paula, ki je bilo včasih zelo značilno za okolje, iz katerega prihajamo. Mama pa po čokoladnici naših družinskih prijateljev," pravijo.

Člani skupine so se pred kratkim vrnili iz Severne Amerike, kjer so sprva želeli organizirati koncert za Slovence v Kanadi, a so potovanje razširili tudi na ZDA – od Clevelanda in Los Angelesa do San Francisca. Kako so videti ta potovanja v Ameriko? "Vsako leto bolje. Lahko rečemo, da to postaja tradicija. Ko se prvič še nismo dobro vrnili, so se že začeli načrti za naslednje potovanje v Ameriko. Nekako se kar znajdemo," je dejal Domen Kovač.

Sprva jim je bila zelo všeč tamkajšnja hrana, a se je, kot pravijo, hitro prenaješ. "Jaz vedno rečem, da je tam tako kot v filmih – imaš dobro in slabo plat," je dejal Blaž Jenkole. V ZDA so se med drugim srečali s slovenskima asoma – košarkarjem Luko Dončićem in hokejistom Anžetom Kopitarjem.