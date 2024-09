Fehtarji v osrčju slovenskih gora neumorno igrajo 'Podeželski rock'n'roll'

Fehtarji predstavljajo nov videospot za pesem 'Podeželski Rock'n'roll', ki je del njihovega drugega albuma 'Zan'ga dej'. Po open-air spektaklu v osrčju slovenskih gora, ko so na prizorišče prileteli s helikopterjem in poskrbeli za začetek koncerta, kot ga Slovenija še ni videla, se v začetku oktobra podajajo na novo fehtarsko dogodivščino.

"V osrčju slovenskih gora, kjer so vsi vaški fantje zaljubljeni v slavno Tinco z Instagrama, Fehtarji neumorno igramo naš 'Podeželski rock'n'roll'. All starke smo zamenjali za 'Pavel Jazbečarke', fini kombi za fergusona, električne kitare pa za frajtonar'co! Zvočnik na glas pa gas čez vas! 'Podeželski rock'n'roll' je naš drugi singl z zadnjega albuma 'Zan'ga dej', ki ga ponovno zaznamuje zven podeželskega rokenrola in harmonike," so o novi pesmi povedali Fehtarji.

Fehtarji FOTO: NeoVisuals icon-expand

Se pa vedno zabavni fantje v začetku oktobra podajajo tudi na novo fehtarsko dogodivščino. "Pred nami je naša prva samostojna turneja, ki bo posebna prav zaradi tega, ker bomo prvič zaigrali vse naše avtorske pesmi. Do sedaj smo bili bolj znani po skladbah, ki smo jih priredili na svoj poseben način, zdaj pa bo drugače. Prvič jih bomo občinstvu predstavili na terenu in zelo se veselimo njihovega odziva," so dejali.