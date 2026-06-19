Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Fehtarji v prestolnico za nekaj ur preselili del Gorenjske

Ljubljana, 19. 06. 2026 20.08 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Fehtarji

"Uspeha ne merimo v velikosti odrov, pač pa v ljudeh, ki naše pesmi vzamejo za svoje," so po koncertu v razprodanih Križankah povedali Fehtarji. Glasbeniki, ki z vedno večjo hitrostjo in naraščajočo silovitostjo postavljajo nove mejnike v slovenski glasbi, so na kultno mestno prizorišče v Ljubljani za nekaj ur preselili del Gorenjske.

Fehtarji so v Križankah pripravili koncert, ki je združil vse, po čemer jih občinstvo pozna: domačnost, humor, slovensko glasbo in zgodbe, ki so jih povedali strici. Sredi prestolnice se je tako odvil pravi domači žur, katerega se, kakor pravijo člani zasedbe, radi udeležijo tudi mestni ljudje. "Zadnja leta, ko ta harmonika ni več samo na podeželju, prihaja tudi v mesta. Tudi publika se širi iz mesta na podeželje in tako simbiozno skupaj rastemo, tako da niti najmanj skrbi ni, da ne bi bili meščani za žurko. Seveda so, zato smo pa tukaj," so dejali Fehtarji.

Fehtarji navdušili v Križankah
Fehtarji navdušili v Križankah
FOTO: Žan Zajc

Že pred koncertom Fehtarjev v razprodanih Križankah je bilo veselo. Pekli so se namreč krofi, plesala se je folklora, nekateri obiskovalci pa so na prizorišče prišli kar v irharicah in tako imenovanih jazbečarkah.

Preberi še So Fehtarji s prvim videoalbumom vrgli rokavico ostalim glasbenikom?

Koncert se je začel s pesmijo Mali barabin, ki je tudi prva skladba novega albuma. Čeprav so nove pesmi v živo predstavili prvič, so med poslušalci že našle svoje mesto, saj so refreni odmevali z vseh koncev prizorišča. "Z videoalbumom smo želeli povedati predvsem to, kar čutimo, in našim poslušalcem dati novo glasbo. Za vse odzive, ki smo jih dobili, smo res hvaležni. Veseli smo, da je publika zvesta nam, mi njej in da naš podeželski rock'n'roll živi naprej," so povedali člani zasedbe.

V skrbno zasnovanem programu, podprtem z bogato videoprodukcijo, svetlobnimi efekti, plesalkami in razširjeno glasbeno zasedbo, so Fehtarji predstavili prav vse pesmi z novega albuma. Ob tem niso manjkale niti skladbe, ki so zaznamovale njihovo dosedanjo pot, od Moje Slovenije in Schatzija do Podeželskega rock'n'rolla.

Na odru so se zvrstili tudi številni glasbeni gostje in njihovi glasbeni prijatelji. Med prvimi se jim je na odru pridružila Ana Ferme, ki je z njimi zapela pesem Daleč. Gorenjsko ljubljeno in Romeo in Julija je odpel Rok Lunaček, ki je Fehtarjem čestital za razprodane Križanke in dejal: "Draga publika, to je samo naš jezik. Naj živi skozi vas in skozi slovensko glasbo, bravo Fehtarji!"

Občinstvo je na noge spravil tudi Miran Rudan. Bojan Cvjetićanin pa je navdušil s pesmijo Gola, ki jo je zapel skupaj z Ano Ferme, Saro Lamprečnik, Lucijo Marčič in Sašo Lešnjek, ki pa je zapela tudi njihovo skupno uspešnico OpaCupa. Proti koncu pa je občinstvo s svojim vokalom navdušil še njihov dober prijatelj Luka Sešek s priredbo pesmi Tennessee Whiskey.

Fehtarji koncert skupina nastopajoči album

Po seriji Bratje z igrišča zdaj še film: zgodba odbojkarjev na velikem platnu

Tanja Žagar o svoji poti, vzponih in padcih: 'To je knjiga o življenju'

24ur.com Vzpon 'jugo' glasbe v Sloveniji
24ur.com Modrijani po 25 letih: Bili so vzponi in padci, ampak smo držali skupaj
24ur.com Kralji veselic – slovenski turbofolk?
24ur.com Slovenija dobila svojo festivalsko reprezentanco
24ur.com Evropska prestolnica kulture zaživela in povezala Gorico z Novo Gorico
24ur.com Tudi Zagrebčane jezijo trubači: glasni nastopi pod okni, vdirajo na dvorišča ...
24ur.com Dubioza Kolektiv s 'pop up' koncertom zatresli prestolnico
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njuna otroka naj bi se prvič po štirih letih vrnila v Veliko Britanijo
Ali starši sploh imajo pravico objavljati svoje otroke?
Ali starši sploh imajo pravico objavljati svoje otroke?
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Bila je neukrotljiva najstnica, danes pa ljubeča mama in žena
Bila je neukrotljiva najstnica, danes pa ljubeča mama in žena
zadovoljna
Portal
Varal jo je v domači hiši, otroka mu je rodila tudi ljubica
5 poletnih oblek, ki jih bomo videle na vsakem koraku
5 poletnih oblek, ki jih bomo videle na vsakem koraku
Tako bodo vaše kopalke videti kot nove
Tako bodo vaše kopalke videti kot nove
Ko je spoznala njega, se je popolnoma spremenila
Ko je spoznala njega, se je popolnoma spremenila
vizita
Portal
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Imela je izpuščaj, ki ni hotel izginiti: 'Ostalo mi je še šest mesecev življenja'
Imela je izpuščaj, ki ni hotel izginiti: 'Ostalo mi je še šest mesecev življenja'
Zakaj je trening z utežmi nujen za ohranjanje zdravja
Zakaj je trening z utežmi nujen za ohranjanje zdravja
Zakaj so lahko visoke temperature smrtno nevarne?
Zakaj so lahko visoke temperature smrtno nevarne?
cekin
Portal
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
'Delovni teden ne obstaja več': milijonar opozarja, da vas rigidni urniki lahko stanejo uspeha
'Delovni teden ne obstaja več': milijonar opozarja, da vas rigidni urniki lahko stanejo uspeha
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
moskisvet
Portal
Novica o smrti očeta Lionela Messija zanetila kaos
Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok
Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
Te funkcije v Zemljevidih vam lahko prihranijo gorivo, čas in denar
Te funkcije v Zemljevidih vam lahko prihranijo gorivo, čas in denar
dominvrt
Portal
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Ena navada, ki spremeni vse: kako ukrotiti nered v nekaj minutah na dan
Ena navada, ki spremeni vse: kako ukrotiti nered v nekaj minutah na dan
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
okusno
Portal
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
Osvežilna sladica brez peke, ki je kot nalašč za poletno vročino
Osvežilna sladica brez peke, ki je kot nalašč za poletno vročino
Če se vam v vročini ne da kuhati, poskusite teh 7 hitrih obrokov
Če se vam v vročini ne da kuhati, poskusite teh 7 hitrih obrokov
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
voyo
Portal
Dungeons & Dragons: Čast med tatovi
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763