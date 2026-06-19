Fehtarji v prestolnico za nekaj ur preselili del Gorenjske

Fehtarji so v Križankah pripravili koncert, ki je združil vse, po čemer jih občinstvo pozna: domačnost, humor, slovensko glasbo in zgodbe, ki so jih povedali strici. Sredi prestolnice se je tako odvil pravi domači žur, katerega se, kakor pravijo člani zasedbe, radi udeležijo tudi mestni ljudje. "Zadnja leta, ko ta harmonika ni več samo na podeželju, prihaja tudi v mesta. Tudi publika se širi iz mesta na podeželje in tako simbiozno skupaj rastemo, tako da niti najmanj skrbi ni, da ne bi bili meščani za žurko. Seveda so, zato smo pa tukaj," so dejali Fehtarji.

Fehtarji navdušili v Križankah FOTO: Žan Zajc

Že pred koncertom Fehtarjev v razprodanih Križankah je bilo veselo. Pekli so se namreč krofi, plesala se je folklora, nekateri obiskovalci pa so na prizorišče prišli kar v irharicah in tako imenovanih jazbečarkah.

Koncert se je začel s pesmijo Mali barabin, ki je tudi prva skladba novega albuma. Čeprav so nove pesmi v živo predstavili prvič, so med poslušalci že našle svoje mesto, saj so refreni odmevali z vseh koncev prizorišča. "Z videoalbumom smo želeli povedati predvsem to, kar čutimo, in našim poslušalcem dati novo glasbo. Za vse odzive, ki smo jih dobili, smo res hvaležni. Veseli smo, da je publika zvesta nam, mi njej in da naš podeželski rock'n'roll živi naprej," so povedali člani zasedbe. V skrbno zasnovanem programu, podprtem z bogato videoprodukcijo, svetlobnimi efekti, plesalkami in razširjeno glasbeno zasedbo, so Fehtarji predstavili prav vse pesmi z novega albuma. Ob tem niso manjkale niti skladbe, ki so zaznamovale njihovo dosedanjo pot, od Moje Slovenije in Schatzija do Podeželskega rock'n'rolla.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Koncert so popestrile številne plesalke Žan Zajc

Koncert Fehtarjev Žan Zajc

Rok Lunaček Žan Zajc

Na odru se jim je pridružila tudi Ana Ferme Žan Zajc





