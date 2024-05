Femme fatale 2024: Martina Švab

"Jaz fatalnosti ne pogojujem samo z zunanjim videzom, ali si v obleki ali trenerki, ampak bolj s to energijo, prezenco. Se mi zdi, da fatalna ženska, ko pride v nek prostor, ga mora zavzeti s svojo energijo in s svojim nasmehom in to je tisto, kar žensko odlikuje in jo mogoče dela drugačno od ostalih," je dejala Martina Švab. Drugačno od ostalih pa jo delajo tudi naslednje lastnosti: "Definitivno to, da sem vedno nasmejana, težko me kaj vrže iz tira, sem samozavestna, dobro se počutim v svoji koži, predvsem pa to, da stojim za tistim, kar mislim, in si upam to povedati na glas. In moj moto v življenju je: Raje mi zameri zaradi resnice, ki ti jo povem, kakor zaradi česa drugega, kar slišiš izza hrbta. Tako da to: samozavest in odločnost."

V Kongresnem centru Brdo so slovesno razglasili najbolj fatalno žensko leta 2024. Po mnenju bralk in bralcev revije Obrazi/Avenija ter prek spletnega glasovanja je usodni naziv Femme Fatale 2024 prejela simpatična Martina Švab .

Urednica Avenije Petra Kancler in Martina Švab in voditelj večera Goran Obrez

O fatalni ženski pa so preostale nominiranke dejale: "Mislim, da v današnjem svetu je fatalna ženska tista, ki zna biti zvesta sama sebi, ki zna preseči ideale, ki zna dati glas stvarem ali pa ljudem, ki tega glasu ne morejo dobiti," je dejala Gaja Filač in dodala: "Martina je čudovita, zelo lepe oči ima, zelo lepo energijo ima, zelo lepo prezenco, je močna ženska, je mama dveh otrok, ki uspe z velikim žarom opravljati delo, v katerem je zelo dobra, tako da mislim, da je Martina zelo, zelo zasluženo dobila naziv Femme Fatale 2024." "Se mi zdi, da mora biti uspešna ženska, da zna izkoristiti vse, kar se ji v življenju dogaja, in da zna to uporabiti v svoj prid in se iz tega nekaj naučiti in nekaj narediti," je povedala Sandra Debelak .

Kmalu po razglasitvi je zmagovalka Martina Švab dejala: "To je bila na pol športna prireditev, ker sem športna navdušenka, redno navijam za naše športnike, gledam nogomet, sem se prav dobro počutila, je bil pa totalen šok kot na kakšni nogometni tekmi, ko pride gol nepričakovano, in še zdaj sem brez besed, kar se pri Štajerki redko zgodi."

Na vprašanje Alena Podlesnika o tem, ali lahko fatalna ženska gre po opravkih tudi v trenerki, pa so bile podobnega mnenja znane Slovenke. "Lahko gre v stari trenirki in v natikačih med drugim tudi na pošto, saj jo prav to naredi fatalno," je dejala Melani Mekicar. "Ne definira obleka, ali si ti fatalen ali ne, saj je ravno to fora, ker tista, ki je fatalna, bo tudi v trenerki obračala poglede," je zatrdila Katarina Benček. "Ja, to je to, bodi to, kar si, kar čutiš, seveda greš v trenirki. To je fatalno, evo, sedaj smo razčistili definicijo," se je pošalila Nika Zorjan.

V pogovoru v studiu pa je tudi sama dodala: "Jaz sem že prej odšla na pošto ali pa v trgovino v trenirki, sem sposobna obleči trenirko svojega moža in na hitro odnesti kakšen paket, potem pa na hitro nazaj v avto." Kljub temu, da je radijska voditeljica po podelitvi spala samo dve uri, se počuti odlično in zaradi naziva malo posebno. "Danes predvsem nisem utrujena, kljub temu, da sem spala samo dve uri. Zakaj, ne vem, mogoče zaradi adrenalina, predvsem pa se počutim hvaležno. Ta beseda se mogoče malo klišejsko sliši, ampak ta naziv mi res daje potrditev, da delam v pravi smeri in da je nekdo opazil moj trud. Tako da hvaležna, sproščena, nasmejana in nič mi ne manjka spanja."