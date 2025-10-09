Femme Fatale 2025 je postala Nina Grilc

Na Bledu so slovesno razglasili najbolj fatalno žensko leta 2025. Usodni naziv Femme Fatale 2025 je prejela simpatična Nina Grilc. Gala prireditev je tokrat povezoval priljubljeni igralec in pevec Klemen Slakonja, ki je gostom osupljivo osmerico fatalnih žensk predstavil na svoj duhovit način.

Za naziv Femme Fatale 2025 se je potegovalo osem usodnih Slovenk: voditeljica Jasna Kuljaj, sommelierka Nina Bratovž, igralka Nina Rakovec, modna oblikovalka Maja Ferme, igralka Lara Jankovič, performerka Astrid Ana Kljun, glasbenica Petra Zore ter podjetnica in vplivnica Nina Grilc.

Nina Grilc je femme fatale 2025 FOTO: Organizator icon-expand

Zmagovalka Nina Grilc je o tem, kdo je fatalna ženska, povedala: "Mislim, da fatalnost prihaja od znotraj. Fatalnost je največkrat v gibanju, tonu glasu, načinu govora, razmišljanju, nasmehu, pogledu, kako vidiš svet in se v njem giblješ in počutiš ... Mislim, da je prav zaradi teh malenkosti ženska fatalna."

Nominiranke za Femme fatale 2025. FOTO: Organizator icon-expand

Nominiranke so ta večer zablestele v gala oblekah, tokrat vse v čudovitih belih kreacijah priznane modne oblikovalke in letošnje kandidatke Maje Ferme: "Ko smo se pred meseci dobile na druženju v mojem showroomu, je padla ideja, da bi vse lahko nosile moje kreacije, zato smo se skupaj odločile za belo barvo. Vsaka je v svoji kreaciji Maja Ferme Fashion izžarevala fatalno ženstvenost, samozavest in karizmo, kar se lepo sklada z mojo modno vizijo. Ponosna in vesela sem, da sem lahko oblekla vse letošnje sokandidatke in da so zažarele v vsej svoji fatalni lepoti."

Kdo je Nina Grilc?

Kot mama treh otrok uspešno krmari med poslovnim svetom in družinskim življenjem. Njena prisotnost na družbenih omrežjih in način, kako gradi svojo osebno blagovno znamko, izražajo prefinjeno zapeljivost in odločnost, mnogim predstavlja hkrati velik navdih.