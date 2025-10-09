Femme Fatale 2025 je postala Nina Grilc

Za naziv Femme Fatale 2025 se je potegovalo osem usodnih Slovenk: voditeljica Jasna Kuljaj, sommelierka Nina Bratovž, igralka Nina Rakovec, modna oblikovalka Maja Ferme, igralka Lara Jankovič, performerka Astrid Ana Kljun, glasbenica Petra Zore ter podjetnica in vplivnica Nina Grilc.
Zmagovalka Nina Grilc je o tem, kdo je fatalna ženska, povedala: "Mislim, da fatalnost prihaja od znotraj. Fatalnost je največkrat v gibanju, tonu glasu, načinu govora, razmišljanju, nasmehu, pogledu, kako vidiš svet in se v njem giblješ in počutiš ... Mislim, da je prav zaradi teh malenkosti ženska fatalna."
Nominiranke so ta večer zablestele v gala oblekah, tokrat vse v čudovitih belih kreacijah priznane modne oblikovalke in letošnje kandidatke Maje Ferme: "Ko smo se pred meseci dobile na druženju v mojem showroomu, je padla ideja, da bi vse lahko nosile moje kreacije, zato smo se skupaj odločile za belo barvo. Vsaka je v svoji kreaciji Maja Ferme Fashion izžarevala fatalno ženstvenost, samozavest in karizmo, kar se lepo sklada z mojo modno vizijo. Ponosna in vesela sem, da sem lahko oblekla vse letošnje sokandidatke in da so zažarele v vsej svoji fatalni lepoti."
Kdo je Nina Grilc?
Kot mama treh otrok uspešno krmari med poslovnim svetom in družinskim življenjem. Njena prisotnost na družbenih omrežjih in način, kako gradi svojo osebno blagovno znamko, izražajo prefinjeno zapeljivost in odločnost, mnogim predstavlja hkrati velik navdih.
Njena privlačnost ni samo površinska, izhaja iz njene pokončne življenjske drže. Podjetnico, vplivnico in glasbenico smo bolje spoznali po tragični nesreči njenega moža, vrhunskega deskarja Marka Grilca. Po tej veliki izgubi si ni dovolila, da bi se zlomila, namesto tega se je odločila pogumno stopiti v ospredje in svojo bolečino preobraziti v aktivnost – za svojo družino in tudi zase. Je bojevnica, ki je ne more ustaviti prav nič. Vsestranska v vsem, kar počne, v očeh svojih treh otrok pa ljubezen in žival. Njena prva vloga je biti mama in biti Nina in živeti življenje v polnosti ter to predati naprej svojim otrokom in generacijam, ki bodo sledile. Razvejena pot v poslovnem svetu, ki ga obvladuje, človeka navduši. Suvereno se giblje tako med profesionalnimi športniki kot tudi glasbeniki, producenti, poslovneži in vplivneži, kar kaže na širino njenih sposobnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.