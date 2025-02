Feri Lainšček in Ditka na koncertih razmišljata o ljubezni

Ditka in Feri Lainšček s svojo glasbeno turnejo Ljubim te, ljubim ljubezen združujeta glasbo in poezijo. Svoje občinstvo pa sta se odločila presenetiti. "Ideja je bila ta, da povabiva najine bralce, poslušalce, sledilce, da nama pošljejo svojo fotografijo, in sicer z njo odgovorijo na vprašanje, kaj je za vas ljubezen? Te fotografije so nato tekom poletje prihajale do naju in nato smo vse te fotografije fizično razvili in jih vključili v ta najin videospot, v katerem nastopava oba. Zdaj imava te fotografije z nami na koncertih, kjer čakajo na svoje lastnike, ki lahko pridejo po svojo fotografijo, jo prevzamejo, s Ferijem sva jih tudi podpisala, so kot spominek, za spomin," je povedala Ditka. Lainšček pa je dejal, da sta prejela različne ljubezenske motive ter da so številni poslali tudi fotografije svojih psov in ostalih živali.

Glasbenika si želita, da gledalci koncert zapustijo polni ljubezni. "Jaz si želim, da bi na tem koncertu občutili eno tako toplino, domačnost, da bi res s koncerta odšli z odprtimi srci in napolnjeni z ljubeznijo," je dodala glasbenica."V bistvu nastopamo zato, ker prinašamo občutke lepega, mogoče kdaj v poeziji človek išče tudi smisel, življenjski smisel," je dodal pisatelj in pesnik.