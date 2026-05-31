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Festival Igraj se z mano: na odru tudi zvezdnice serije Nemirna kri

Ljubljana, 31. 05. 2026 16.07 pred 25 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
Festival

Zadnje majske dni so ulice prestolnice preplavili družabni dogodki mednarodnega festivala Igraj se z mano. Že dvajseto leto ohranja poslanstvo inkluzije skozi igro, umetnost, šport in skupno ustvarjanje. Na enem od dveh večernih koncertov na Kongresnem trgu so moči za pevski nastop ob podpori orkestra združile tudi slovenske igralske zvezdnice.

Mednarodni festival Igraj se z mano k igri tradicionalno vabi osebe različnih starosti, spola, iz različnih držav, tiste s posebnimi potrebami in tiste brez – vsi so dobrodošli. Že vrsto let je ambasadorka festivala zvezdnica filmske uspešnice Belo se pere na 90 Lea Cok. To so občutile tudi njene igralske kolegice – zvezdnice serije Nemirna kri, ki so na koncertu na Kongresnem trgu prepevale uspešnice Nine Pušlar – tudi naslovno skladbo naše VOYO in TV-uspešnice.

Zadnji teden maja je tako tudi letos zaznamoval mejnik na področju vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v družbo, ki predstavlja največji dogodek socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v Srednji Evropi. Teme vključevanja, raznolikosti in družbene kohezije namreč lahko prispejo do ljudi le, če imajo prostor v javnem diskurzu, ki ga soustvarjajo mediji.

Festival je povezal preko 1000 nastopajočih na Janezovem odru, 70 prostovoljcev na dan, prek 220 delavnic v petih dneh, 8 držav (Italija, Romunija, ZDA, Španija, Nemčija, Hrvaška, Srbija, Črna gora). Festival soustvarjajo otroci, mladostniki in odrasli – z in brez ovir – skupaj z mentorji, vrtci, šolami, zavodi, ustanovami, društvi, nevladnimi organizacijami, umetniki, prostovoljci, partnerji. Poseben poudarek festivala ostaja prostovoljstvo – lokalni in mednarodni prostovoljci so izjemno pomemben del njegove identitete.

Vse se je začelo leta 2007, ko je bil v središču Ljubljane prvič izveden 5-dnevni festival 'Igraj se z mano'. Predstavljal je pomemben poligon, da se je v dveh desetletjih razvil v prepoznano mednarodno platformo inkluzije – v celovit ekosistem, ki povezuje dolgoročne mednarodne projekte, programe, partnerstva, festivale in pobude z organizacijami iz vse Evrope. Omogočil je, da se spremembe na področju socialne vključenosti deprivilegiranih in izločenih družbenih skupin uresničujejo v praksi. Vsako leto konec maja se festival vrača tja, kjer se je vse začelo – v središče Ljubljane, ki za 5 dni zaživi kot festival in prostor sodelovanja, sprejemanja, ustvarjalnosti in povezovanja, kjer razlike postanejo priložnost za skupnost in napredek.

Igraj se z mano
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