Festival Igraj se z mano: na odru tudi zvezdnice serije Nemirna kri

Mednarodni festival Igraj se z mano k igri tradicionalno vabi osebe različnih starosti, spola, iz različnih držav, tiste s posebnimi potrebami in tiste brez – vsi so dobrodošli. Že vrsto let je ambasadorka festivala zvezdnica filmske uspešnice Belo se pere na 90 Lea Cok. To so občutile tudi njene igralske kolegice – zvezdnice serije Nemirna kri, ki so na koncertu na Kongresnem trgu prepevale uspešnice Nine Pušlar – tudi naslovno skladbo naše VOYO in TV-uspešnice.

Zadnji teden maja je tako tudi letos zaznamoval mejnik na področju vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v družbo, ki predstavlja največji dogodek socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v Srednji Evropi. Teme vključevanja, raznolikosti in družbene kohezije namreč lahko prispejo do ljudi le, če imajo prostor v javnem diskurzu, ki ga soustvarjajo mediji.

Festival je povezal preko 1000 nastopajočih na Janezovem odru, 70 prostovoljcev na dan, prek 220 delavnic v petih dneh, 8 držav (Italija, Romunija, ZDA, Španija, Nemčija, Hrvaška, Srbija, Črna gora). Festival soustvarjajo otroci, mladostniki in odrasli – z in brez ovir – skupaj z mentorji, vrtci, šolami, zavodi, ustanovami, društvi, nevladnimi organizacijami, umetniki, prostovoljci, partnerji. Poseben poudarek festivala ostaja prostovoljstvo – lokalni in mednarodni prostovoljci so izjemno pomemben del njegove identitete.

Vse se je začelo leta 2007, ko je bil v središču Ljubljane prvič izveden 5-dnevni festival 'Igraj se z mano'. Predstavljal je pomemben poligon, da se je v dveh desetletjih razvil v prepoznano mednarodno platformo inkluzije – v celovit ekosistem, ki povezuje dolgoročne mednarodne projekte, programe, partnerstva, festivale in pobude z organizacijami iz vse Evrope. Omogočil je, da se spremembe na področju socialne vključenosti deprivilegiranih in izločenih družbenih skupin uresničujejo v praksi. Vsako leto konec maja se festival vrača tja, kjer se je vse začelo – v središče Ljubljane, ki za 5 dni zaživi kot festival in prostor sodelovanja, sprejemanja, ustvarjalnosti in povezovanja, kjer razlike postanejo priložnost za skupnost in napredek.