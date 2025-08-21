Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Festival Panč tudi letos s številnimi znanimi imeni

Ljubljana, 21. 08. 2025 16.15 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
1

Za ljubitelje humorja se začenja 18. festival Panč. Ustanovitelj festivala Andrej Težak - Tešky je z ekipo ob polnoletnosti festivala pripravil poseben program s številnimi drobnimi presenečenji, ki pritičejo praznovanju prelomne obletnice. Tudi letos na odru ne bo manjkalo številnih znanih imen.

Uvod v 18. Panč bo Slovenski metek za začetek, v sklopu katerega se na festival po petih letih vrača dolgoletni soorganizator Panča Tin Vodopivec, ki bo nastopil isti večer kot Klemen Bučan. Na programu prvega večera so še Franci Kek, Jurij Kaluža in tržaška Slovenka Irene Pahor.

Ustanovitelj festivala Andrej Težak - Tešky.
Ustanovitelj festivala Andrej Težak - Tešky. FOTO: Jaka Škrlep

Balkansko kolo dan kasneje bo letos izrazito srbsko, saj bodo na tem večeru nastopili Vlatko Štampar, Tomislav Primorac, Srdjan Olman, Nebojša Čupa - Potkrajac in Marija Žagar. Sobotni English Shuffle bo gostil angleško govoreče komike, ki prihajajo s treh celin. Prvo ime večera je kanadska komičarka Renee Percy, ki je po navedbah organizatorjev ena največjih stand-up komičark, ki so kadarkoli obiskale Slovenijo. Poleg nje bodo nastopili še Cody McClain Brown, Caue Augusto, Marco Schuh in Hannah Lawrence.

Eden od vrhuncev Panča je vedno večer črnega humurja. Posebna gostja nedeljske izdaje črnega blusa bo Salome. Na željo ljubiteljev črnine se na oder letos vrača tudi neustrašni Alen Borišek, v črno pa bodo občinstvo odeli še Željko Čakarević - Željkić, Aljaž Poredoš in Uroš Flajs.

Polnoletni festival Panč tudi letos s številnimi znanimi imeni.
Polnoletni festival Panč tudi letos s številnimi znanimi imeni. FOTO: Jaka Škrlep

Ob koncu festivala bo zadnji dan na odru Lado Bizovičar z glasbeno komedijo, v kateri ga bo spremljal ansambel Plagiatorji v zasedbi Gašper Konec - Koki, Anže Petrovič Langus - Dagi ter Jure Rozman. Na večeru, ki ga bo povezoval Uroš Kuzman, bodo nastopili še Aleksander Pozvek, Jure Mastnak, Alen Mastnak, Dejan Ikovic - Bushi, Tim Andrić in Primož Alič.

Ustanovitelj festivala Andrej Težak - Tešky je ob polnoletnosti festivala povedal, da je navdušen nad svojim 18-letnikom, ki vsa ta leta pridno raste, na svoji poti pa je premagal že številne izzive. Eden največjih je bil po njegovih besedah zagotovo odločitev Tina Vodopivca, da se umakne kot soorganizator in se posveti svojim projektom, zato ga letos posebej veseli, da se Vodopivec vrača na festival. "Veseli pa me tudi to, da otroci danes ostajajo doma krepko čez 30 let in zato verjamem, da bo tudi Panč še kar nekaj časa z nami," je strnil misli ob jubileju Tešky.

V zadnjih letih kot koproducentka, avtorica grafične podobe in koordinatorka nastopajočih z njim sodeluje Maja Monrue, ki je povedala, da je "Panč dozorel v več pomenih, predvsem pa bo prvič po več letih spet dal priložnost, da pokažejo svoj potencial, tudi večjemu številu mladih komikov - kar je že ves čas eno glavnih poslanstev tega projekta".

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

 

panč komedija smeh festival
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
21. 08. 2025 19.18
+2
Po poslušaš te, ko se med sabo pogovarjajo, prav vidiš kako se posiljeno smejejo na ¾ for. Al pa se pogovarjajo neki kar noben ne razume....Stare je tak primer
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189