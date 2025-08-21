Festival Panč tudi letos s številnimi znanimi imeni

Uvod v 18. Panč bo Slovenski metek za začetek, v sklopu katerega se na festival po petih letih vrača dolgoletni soorganizator Panča Tin Vodopivec , ki bo nastopil isti večer kot Klemen Bučan . Na programu prvega večera so še Franci Kek , Jurij Kaluža in tržaška Slovenka Irene Pahor .

Eden od vrhuncev Panča je vedno večer črnega humurja. Posebna gostja nedeljske izdaje črnega blusa bo Salome . Na željo ljubiteljev črnine se na oder letos vrača tudi neustrašni Alen Borišek , v črno pa bodo občinstvo odeli še Željko Čakarević - Željkić , Aljaž Poredoš in Uroš Flajs .

Balkansko kolo dan kasneje bo letos izrazito srbsko, saj bodo na tem večeru nastopili Vlatko Štampar , Tomislav Primorac , Srdjan Olman , Nebojša Čupa - Potkrajac in Marija Žagar . Sobotni English Shuffle bo gostil angleško govoreče komike, ki prihajajo s treh celin. Prvo ime večera je kanadska komičarka Renee Percy , ki je po navedbah organizatorjev ena največjih stand-up komičark, ki so kadarkoli obiskale Slovenijo. Poleg nje bodo nastopili še Cody McClain Brown , Caue Augusto , Marco Schuh in Hannah Lawrence .

Ob koncu festivala bo zadnji dan na odru Lado Bizovičar z glasbeno komedijo, v kateri ga bo spremljal ansambel Plagiatorji v zasedbi Gašper Konec - Koki, Anže Petrovič Langus - Dagi ter Jure Rozman. Na večeru, ki ga bo povezoval Uroš Kuzman, bodo nastopili še Aleksander Pozvek, Jure Mastnak, Alen Mastnak, Dejan Ikovic - Bushi, Tim Andrić in Primož Alič.

Ustanovitelj festivala Andrej Težak - Tešky je ob polnoletnosti festivala povedal, da je navdušen nad svojim 18-letnikom, ki vsa ta leta pridno raste, na svoji poti pa je premagal že številne izzive. Eden največjih je bil po njegovih besedah zagotovo odločitev Tina Vodopivca, da se umakne kot soorganizator in se posveti svojim projektom, zato ga letos posebej veseli, da se Vodopivec vrača na festival. "Veseli pa me tudi to, da otroci danes ostajajo doma krepko čez 30 let in zato verjamem, da bo tudi Panč še kar nekaj časa z nami," je strnil misli ob jubileju Tešky.

V zadnjih letih kot koproducentka, avtorica grafične podobe in koordinatorka nastopajočih z njim sodeluje Maja Monrue, ki je povedala, da je "Panč dozorel v več pomenih, predvsem pa bo prvič po več letih spet dal priložnost, da pokažejo svoj potencial, tudi večjemu številu mladih komikov - kar je že ves čas eno glavnih poslanstev tega projekta".