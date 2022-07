Vlado Kreslin, Šank rock, Senidah in Modrijani so le nekateri izmed nastopajočih, ki bodo letos stali na enem izmed dveh odrov priljubljenega festivala Pivo in cvetje. Tudi letos bodo obiskovalci lahko razvajali skoraj vse svoje čute, saj bo festival združil ohlajeno pijačo, cvetje, kulinariko in dobro zabavo.