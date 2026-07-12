61. festival Pivo in cvetje znova kronala dobra glasba

Festival Laško Pivo in cvetje je minuli vikend že 61. odprl svoja vrata in Laško znova spremenil v središče poletnega dogajanja. Že prvi večer so ulice napolnili številni obiskovalci, festivalska prizorišča pa nastopi skupine Parni Valjak , Vlada Kreslina , Šank Rocka , Vilija Resnika in mnogih drugih.

Kakor leta poprej so imeli obiskovalci tudi tokrat možnost svoje najljubše izvajalce spremljati na dveh odrih. Letošnji festival pa se je prvič v zgodovini začel z nastopi zmagovalcev Laško glasbenega poligona, projekta, namenjenega podpori mladim in še neuveljavljenim glasbenikom. Med skoraj 200 prijavljenimi izvajalci jih je strokovna komisija izbrala osem, ki so dobili priložnost nastopiti na velikih odrih enega največjih slovenskih festivalov.

"Sem se prijavila kar tako, ker v bistvu sem mislila, da nimam šans, in sem dobila priložnost! Smo prvič nastopali z bendom, ampak če si ti rekla, da smo 'zažgali', potem pa že nekaj delamo prav," je dejala Dunja Vrhovnik. "Vsak si želi stati na tem odru, to je legendaren oder," so dejali člani zasedbe Cherry Flavoured.