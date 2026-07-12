Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

61. festival Pivo in cvetje znova kronala dobra glasba

Laško, 12. 07. 2026 16.52 pred 51 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Anastasija Jović E.K.
Ines Erbus

Kdor je bil v petek ali soboto v Laškem, ve, da je tudi letos najstarejši festival Pivo in cvetje postregel z obojim – kronala pa ga je dobra glasba. In kot veleva tradicija, je na dveh odrih odmevala raznolika glasba, obiskovalci pa so lahko uživali ob zvokih harmonike, rocka, jugo rocka in številnih drugih glasbenih zvrsteh.

Festival Laško Pivo in cvetje je minuli vikend že 61. odprl svoja vrata in Laško znova spremenil v središče poletnega dogajanja. Že prvi večer so ulice napolnili številni obiskovalci, festivalska prizorišča pa nastopi skupine Parni Valjak, Vlada Kreslina, Šank Rocka, Vilija Resnika in mnogih drugih.

Šank Rock
Šank Rock
FOTO: mediaspeed

Kakor leta poprej so imeli obiskovalci tudi tokrat možnost svoje najljubše izvajalce spremljati na dveh odrih. Letošnji festival pa se je prvič v zgodovini začel z nastopi zmagovalcev Laško glasbenega poligona, projekta, namenjenega podpori mladim in še neuveljavljenim glasbenikom. Med skoraj 200 prijavljenimi izvajalci jih je strokovna komisija izbrala osem, ki so dobili priložnost nastopiti na velikih odrih enega največjih slovenskih festivalov.

"Sem se prijavila kar tako, ker v bistvu sem mislila, da nimam šans, in sem dobila priložnost! Smo prvič nastopali z bendom, ampak če si ti rekla, da smo 'zažgali', potem pa že nekaj delamo prav," je dejala Dunja Vrhovnik. "Vsak si želi stati na tem odru, to je legendaren oder," so dejali člani zasedbe Cherry Flavoured.

Cherry Flavoured
Cherry Flavoured
FOTO: mediaspeed

Priložnost, ki so jo prejeli nadobudni glasbeniki, pa podpirajo tudi že na slovenski sceni zelo uveljavljeni pevci. "Najtežje je v bistvu na začetku, ampak če imaš priložnost in tako veliko maso ljudi, je to treba izkoristiti, tako da sem zelo vesela in podpiram," je dejala pevka Ines Erbus. "To so preprosti ljudje, ki so prišli uživat in to je najbolj važno. Danes ni nobenega šefa, lahko uživajo, delajo, kar želijo. Konec koncev spijejo kapljico dobrega," je dejal pevec Vili Resnik.

Veselo pa je bilo tudi v soboto, ko so na odru zablesteli Helena Blagne, Mi2, New Game Over, Fehtarji, Nika Zorjan in mnogi drugi, ki so poskrbeli za še en nepozaben večer festivala.

Pivo in cvetje festival glasba nastopajoči Laško

Spektakel na Ljubljanici: odbojka na vodi privabila številne gledalce

24ur.com Tri ure 15x2 izštekanih 30
24ur.com Castle Festival znova združil glasbene navdušence vseh starosti
24ur.com Glasbena vizija o nastanku sveta v sodobni preobleki navdušila občinstvo
24ur.com Festival Pivo in cvetje bo tudi letos gostil številne glasbene goste
24ur.com Iz Laškega prihajajo velike novice: znan je celoten glasbeni program največjega festivala pri nas!
24ur.com Punk Rock Holiday spet doni v Tolminu
24ur.com Silvestrovanja po Sloveniji ponudila pester glasbeni izbor
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
12. 07. 2026 17.43
Pivo in cvetje je daleč od tega kar je bil nekoč zelo daleč!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
Takšne poljube Kate in Williama redko vidimo
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: teh 7 sprememb po 40. letu ne pripisujte samo staranju
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
cekin
Portal
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
moskisvet
Portal
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
dominvrt
Portal
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
okusno
Portal
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804