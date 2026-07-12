61. festival Pivo in cvetje znova kronala dobra glasba

Festival Laško Pivo in cvetje je minuli vikend že 61. odprl svoja vrata in Laško znova spremenil v središče poletnega dogajanja. Že prvi večer so ulice napolnili številni obiskovalci, festivalska prizorišča pa nastopi skupine Parni Valjak, Vlada Kreslina, Šank Rocka, Vilija Resnika in mnogih drugih.
Kakor leta poprej so imeli obiskovalci tudi tokrat možnost svoje najljubše izvajalce spremljati na dveh odrih. Letošnji festival pa se je prvič v zgodovini začel z nastopi zmagovalcev Laško glasbenega poligona, projekta, namenjenega podpori mladim in še neuveljavljenim glasbenikom. Med skoraj 200 prijavljenimi izvajalci jih je strokovna komisija izbrala osem, ki so dobili priložnost nastopiti na velikih odrih enega največjih slovenskih festivalov.
"Sem se prijavila kar tako, ker v bistvu sem mislila, da nimam šans, in sem dobila priložnost! Smo prvič nastopali z bendom, ampak če si ti rekla, da smo 'zažgali', potem pa že nekaj delamo prav," je dejala Dunja Vrhovnik. "Vsak si želi stati na tem odru, to je legendaren oder," so dejali člani zasedbe Cherry Flavoured.
Priložnost, ki so jo prejeli nadobudni glasbeniki, pa podpirajo tudi že na slovenski sceni zelo uveljavljeni pevci. "Najtežje je v bistvu na začetku, ampak če imaš priložnost in tako veliko maso ljudi, je to treba izkoristiti, tako da sem zelo vesela in podpiram," je dejala pevka Ines Erbus. "To so preprosti ljudje, ki so prišli uživat in to je najbolj važno. Danes ni nobenega šefa, lahko uživajo, delajo, kar želijo. Konec koncev spijejo kapljico dobrega," je dejal pevec Vili Resnik.
Veselo pa je bilo tudi v soboto, ko so na odru zablesteli Helena Blagne, Mi2, New Game Over, Fehtarji, Nika Zorjan in mnogi drugi, ki so poskrbeli za še en nepozaben večer festivala.
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