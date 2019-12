Zaključno zabavo festivala SEMPL obiskali tudi znani obrazi

Portorož so znova zavzeli vsi tisti, ki želijo ostati v stiku z najnovejšimi medijskimi trendi. Potekal je namreč festival SEMPL, katerega letošnja rdeča nit je bila ustvarjanje dobrih zgodb. In kako to počnejo znani obrazi, ki so obiskali tudi zaključno zabavo festivala? DJ Jaka Gornik je pri tem poudaril, da so zelo pomembni digitalni kanali ter tudi izkustveni marketing.