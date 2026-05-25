Festival urbanih športov, gibanja in kulture razgibal prestolnico

Kongresni trg so zavzeli mojstri breakdancea iz 60 držav, med katerimi sta slovenske barve branila dva mlada, a kljub temu izkušena in vrhunska plesalca. "Jaz bi samo rekel, da je breaking, breakdance tak šport, kjer lahko izkažeš dušo z elementi in to je zelo tak individualen šport in zaradi tega imaš veliko konkurence, ker vsak človek ima drug stil, druge stvari," je dejal plesalec Viktor Gasiunas.

"Glede nivoja na tem tekmovanju pa kar visok, precej visok," je dejal plesalec Jon Ličen. Temu primerno je bilo tudi vzdušje. "Letos so recimo 'Youth Olympics Games' (Mladinske olimpijske igre op. p.) v Dakarju in je breaking spet na programu, tako da vsi, ki niso tam, so danes tukaj," je povedal breaking trener in sodnik Samo Polutak Kos. "Številke na Kitajskem pa recimo v Rusiji pa v Evropi se višajo in se mi zdi, da zaradi tega tudi otroci začnejo breakati, ker je vedno več popularizacije v breakdanceu," je dodal Polutak Kos.

"Breakdance ni samo trening, ampak je v bistvu način življenja, oni ga živijo in zato je tudi tako vzdušje, to je v bistvu način življenja," je povedala plesalka in povezovalka dogodka Renata Alibegović.