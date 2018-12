Filip Flisar objavil nov posnetek svoje hčerke

Ponosni očka Filip Flisar, ki je lani decembra na hudomušni način naznanil, da bo postal očka, in njegova srčna izbranka Monika Vukodkrivata čare starševstva.

Vrhunski športnik je s sledilci na Instagramu delil kratek video, ki ga je posnel med hranjenjem svoje prvorojenke Sofie. Pod video je v angleščini zapisal: ''That solid food life.'' Njegov pripis v angleščini pojasnjuje posneto situacijo, in sicer, da se njegova malčica privaja na gosto hrano. In kot kaže, tudi zelo uspešno.