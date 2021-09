Filip Flisar pred kulinaričnim popotovanjem po Sloveniji: Obožujem domačo hrano

Simpatični Mariborčan, ki je lani decembra sklenil uspešno kariero v smučarskem krosu, se podaja v nove izzive, ki bodo tokrat kulinarično obarvani. Že v soboto, 2. oktobra, se bo gledalcem POP TV predstavil z oddajo Kuhinja na kolesih: Goriška. Za naš portal pa se je razgovoril o tem, kaj najbolj navdušuje njegove brbončice.

Filip Flisar, ki od decembra 2020 živi v nekoliko drugačnem ritmu, v letošnjem letu kljub temu ne počiva. Pravi, da so njegova stalnica samo osnovni življenjski rituali, kot sta spanje in prehranjevanje, ostalo se je namreč močno obrnilo na glavo: ''Kondicijsko sicer še vedno treniram, ker moram sanirati poškodbo kolena, pripravljen pa moram biti tudi za bodoče smučarske projekte, sem pa vesel dejstva, da imam letos več časa zase.'' Športnik ob tem sicer opaža, da so tudi tovrstni trenutki natančno odmerjeni, saj se je lotil številnih drugih projektov. Zato bo po njegovih besedah potrebnega kar nekaj časa, da se privadi na nov urnik dela in da svoj čas optimizira, kot je to storil v času kariere.

icon-expand Filip Flisar v vaše domove prihaja s Kuhinjo na kolesih. FOTO: POP TV

Kulinarika je velik del njegovega življenja že več kot desetletje Med stvari, ki mu zapolnjujejo že tako natrpan urnik, pa zagotovo uvršča kulinarične izzive, ki so plod njegove ljubezni do dobre hrane: ''To sem imel rad zmeraj. Bolj intenzivno sem pa začel brati in raziskovati o kulinariki pred vsaj desetimi leti.'' Pravi, da ta strast nekako izvira iz dejstva, da je ogromno potoval po svetu in tako okušal hrano, ki na domačih tleh ni bila dosegljiva: ''Zato sem začel kuhati tudi sam in si tako poskušal te užitke vsaj delno pričarati doma.''

icon-expand Filipa so že kot sedemletnika navduševali kuharski podvigi. FOTO: osebni arhiv Filipa Flisarja

Štajerec, ki bo že čez nekaj dni praznoval 34. rojstni dan, ni ljubitelj sladkih dobrot, zato se teh v kuhinji ne loteva. Najpogosteje se pozabava z jedmi, ki jih ima najraje: ''Rad imam dobro domačo hrano in počasi pečeno meso v pečici, pa tudi jedi na žlico zelo rad pripravljam.'' V kulinariki ima svoje izrazite favorite, ki jih najde znotraj turške, mehiške in azijske kuhinje: ''Obožujem ramen! Dejansko ni stvari, ki je nisem uspel poskusiti,'' in ob tem dodaja, da mu je ob vseh živilih, s katerimi se je srečal, še najmanj všeč čokolada: ''Ja, govorim resnico,'' doda v smehu. Kuhinja na kolesih kot preplet kulinarike in humorja s pridihom športa V svoji domači kuhinji najde sprostitev, počitek za možgane, z ustvarjanjem med lonci vzpodbuja lastno ustvarjalnost, všeč pa mu je tudi zadovoljstvo njegovih bližnjih, ki hrano z veseljem pojedo. Upa, da bo obilo veselja v domove kulinaričnih navdušencev prinesla tudi njegova nova oddaja. ''Gledalci si lahko od oddaje Kuhinja na kolesih, ki bo v prvi sezoni obiskala Goriško in Kraško regijo, obetajo sproščeno uživanje ob pestrem dogajanju, polnemu humorja, ki ga bo začinil pridih športne akcije.''

icon-expand Področje Goriške in Kraške regije bo tisto, ki ga bo Filip obiskal v prvi sezoni. FOTO: POP TV

Filip se je na snemanju odlično zabaval, v svojo bazo receptov pa bo posledično dodal tudi nekaj jedi, ki so ga na terenu na zahodnem koncu Slovenije navdušile. Pravi, da jih bo odslej pripravljal tudi sam: ''Zelo mi je bil všeč zajček, pa sufle in - jasno - postrv,'' je razkril svoje najljubše delicije. Obenem je dodal še, da se oddaja ne posveča tistim najbolj zahtevnim jedem, zato je mnogo stvari, s katerimi se je srečal, vedel že od prej: ''Res pa je tudi, da sem se od vsakega kuharja naučil resnično veliko, to znanje pa bom pridno vključil v svoj že obstoječi repertoar.''

icon-expand Športnik je navdušen nad kulinariko, s katero se je srečal v sklopu nove oddaje. FOTO: POP TV

Kot ljubitelj dobrih domačih jedi je navdušen nad žlikrofi Slovenija po njegovem mnenju v kulinaričnem smislu ponuja mnogo: ''Kobariški štruklji me definitivno dobijo 'na levi nogi', kljub temu da nisem sladokusec. Žlikrofi pa so itak klasika, ki jo lahko pripraviš z različnimi omakami in so vedno dobrodošli v želodcu.'' Te jedi v oddaji odlično prepletejo z aktivnostmi, ki so na voljo na slovenskih tleh in tako v zanimivi kombinaciji zaokrožijo vsako izletniško izkušnjo: ''Slovencem bi priporočal, da pogledajo vse oddaje, ker imamo v vsaki izmed njih eno super aktivnost, ki jo morajo definitivno preizkusiti!'' Kuharsko-etnološka oddaja s primesmi turizma se tako osredotoča na lokalne posebnosti in s Filipovo pomočjo spodbuja zavedanje o tradiciji. V vsaki epizodi bo po vožnji po slikovitih slovenskih pokrajinah svojo pot zaključil na cilju katerega izmed čudovitih krajev Slovenije. Tam se bo družil z lokalnimi 'chefi', ki bodo predstavljali tipične lokalne jedi z okusnimi in nepričakovanimi sestavinami. Jedi bodo nastajale v simpatičnem 'food trucku', v njih pa bodo lahko kasneje uživali mimoidoči.