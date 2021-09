Filip Flisar na POP TV prihaja s Kuhinjo na kolesih: Goriška

Filip Flisar ni več fant, temveč zrel mladenič z namazanim jezikom in ostrim nožem, ki bo obiskoval lokalne kuharje in kuharice goriške regije. Pridelovalce mleka, skute, sirov, mesnin in drugih lokalnih dobrot.

V vsaki epizodi bomo med vožnjo in opazovanjem slikovitih pejsažev obiskali in spoznavali krajevno zgodovino in tradicijo ter vaške specialitete. Filip jih bo skupaj z lokalnim chefom pripravil in postregel v svojem mobilnem tovornjaku.