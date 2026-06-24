Filip Flisar se bo kmalu razveselil drugega otroka

Filip Flisar bo drugič postal očka. Njegova partnerica, nekdanja deskarka na snegu, Sara Domajnko je namreč noseča, njen lepo zaobljen nosečniški trebušček pa že ponosno sporoča veselo novico. Zaljubljenca, ki sta svojo zvezo potrdila leta 2023, bosta tako kmalu postala starša.

Novico o naraščaju je nekdanji smučar sporočil kar z zgovorno objavo fotografije na družbenih omrežjih. Na njej pozira v družbi svoje lepe partnerice, v oči pa seveda takoj pade tudi njen trebušček. Več podrobnosti o nosečnosti, spolu otroka in predvidenem datumu poroda pa Mariborčan ni razkril. 38-letnik je sicer že oče šestletne Sofie, ki jo ima iz razmerja z nekdanjo partnerico Moniko Vuk.