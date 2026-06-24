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Domača scena

Filip Flisar se bo kmalu razveselil drugega otroka

Ljubljana, 24. 06. 2026 13.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
filip flisar

V hiši Filipa Flisarja se bo kmalu znova zaslišal otroški jok. Nekdanji smučar prostega sloga bo kmalu drugič postal oče. S partnerico Saro Domajnko sta se nedavno udeležila enega od dogodkov, na katerem bodoča mamica ni mogla več skriti lepo zaobljenega nosečniškega trebuščka. Zaljubljenca sta leta 2023 potrdila, da sta par, zdaj pa se bosta skupaj razveselila naraščaja.

Filip Flisar bo drugič postal očka. Njegova partnerica, nekdanja deskarka na snegu, Sara Domajnko je namreč noseča, njen lepo zaobljen nosečniški trebušček pa že ponosno sporoča veselo novico. Zaljubljenca, ki sta svojo zvezo potrdila leta 2023, bosta tako kmalu postala starša.

Filip Flisar se bo s partnerico Saro razveselil naraščaja.
Filip Flisar se bo s partnerico Saro razveselil naraščaja.
FOTO: Instagram

Novico o naraščaju je nekdanji smučar sporočil kar z zgovorno objavo fotografije na družbenih omrežjih. Na njej pozira v družbi svoje lepe partnerice, v oči pa seveda takoj pade tudi njen trebušček. Več podrobnosti o nosečnosti, spolu otroka in predvidenem datumu poroda pa Mariborčan ni razkril. 38-letnik je sicer že oče šestletne Sofie, ki jo ima iz razmerja z nekdanjo partnerico Moniko Vuk.

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