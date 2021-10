Filip Flisar v novi oddaji odkriva kulinarično tradicijo Goriške

Če je v preteklih letih po hribih in dolinah drvel s smučkami in čelado, ga od sobote dalje na POP TV ujamete na kulinaričnih popotovanjih po Goriški. Smučke pa je zamenjal za kuharski tovornjak. Filip Flisar bo v premierni oddaji Kuhinja na kolesih nabrusil nože in s pomočjo lokalnega chefa odkrival vaške specialitete, krajevno zgodovino in kulinarično tradicijo Goriške.