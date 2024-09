Film Igrišča ne damo! tudi na mednarodnem filmskem festivalu v Nemčiji

V filmu Igrišča ne damo! se skupina dvanajstletnikov zoperstavi pohlepnemu delujočemu sistemu, ki želi uničiti njihovo igrišče. V glavni vlogi nastopa peterica otrok – Kaja Zabret, Kaja Šuštar, Youri Friderich, Niko Lemark in David Trontelj. Ob Marku Mandiću in Gregorju Zorcu pa v večjih vlogah nastopajo tudi hrvaška igralca Ivana Roščić in Enis Bešlagić ter srbski igralec Tihomir Stanić. Direktor fotografije je David Hofmann, scenograf Miha Knific, oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petrushevska, kostumografka Katarina Šavs, oblikovalec zvoka Lukáš Ujčík, glasbo je napisal Davor Herceg, za montažo pa je poskrbela Ivana Fumić.

Film je nastal v slovensko-češko-hrvaško-srbski koprodukciji, ki so jo finančno podprli Slovenski filmski center, RTV Slovenija, Češki filmski sklad, Hrvaški avdiovizualni center ter srbsko ministrstvo za kulturo in Filmski center Srbije. Slovensko občinstvo si film trenutno lahko ogleda v domačih kinematografih.