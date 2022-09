Filmska ekipa z Wahlbergom in Berryjevo bo v Piranu potrošila več kot 10 milijonov evrov

Snemanje visokoproračunskega filma s hollywoodskimi zvezdniki je v Piranu v polnem teku. Domačini so že vajeni produkcijske ekipe, ki vsakodnevno leta z ene strani mesta na drugo, številni so tudi ujeli v objektiv Marka Wahlberga in Halle Berry. Filmska ekipa bo sicer v Piranu potrošila več kot 10 milijonov evrov, več kot 1300 ljudi, ki je udeleženih v projektu, bo ustvarilo kar 30 tisoč nočitev.