Filmske večere v Križankah bo odprl film Belo se pere na devetdeset

Poletje je čas, ko poletno gledališče Križank odpre svoja vrata ljubiteljem sedme umetnosti. Na programu so trije žanrsko raznoliki filmski večeri, pozno poletje pa je na vrsti odmevna svečana premiera slovenskega celovečerca. Izbrani program prinaša presek bivanjskih vprašanj, družbenih pretresov in intimnih družinskih dinamik ter obeta vrhunska kinematografska doživetja v družbi priznanih mednarodnih in domačih avtorjev.

Belo se pere na devetdeset, Tajni agent in Ohcet FOTO: Festival Ljubljana

Že danes, 9. junija ob 21.00, bo festivalsko platno zaživelo s slovensko biografsko dramo Belo se pere na devetdeset, preneseno iz izjemno priljubljenih knjižnih strani Bronje Žakelj. Filmska pripoved, oblikovana v široki mednarodni koprodukciji med Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Italijo, nas popelje skozi intimne in pretresljive prelomnice odraščanja mlade protagonistke. Začetna brezskrbnost, prepletena z nostalgičnimi utrinki osemdesetih let, vonjem po domačnosti in varnim zavetjem družine, se kmalu prevesi v soočanje z nepredvidljivostjo bolezni in težko bolečino izgube. Režija skozi premišljeno vizualno estetiko in drobne vsakdanje detajle ujame duh nekega časa, hkrati pa se globoko potopi v intimni svet odraščajočega dekleta, ki mora prezgodaj dozoreti. A prav v tem prepletu najtežjih življenjskih preizkušenj film najde prostor za humor in pristne človeške odnose.

Filmski večer bo 10. junija ob enaki uri nadaljeval politični triler Tajni agent. Film priznanega režiserja Kleberja Mendonçe Filha občinstvo popelje v nemirno Brazilijo leta 1977, v mesto Recife, ki je v času barvitega karnevalskega vrveža prežeto s tihim strahom pred vojaško diktaturo. Zgodba z izjemnim občutkom za atmosfero spremlja Marcela, ki se želi po dolgem času zbližati s sinom, a se namesto miru sooči z labirintom preteklosti. Režiser skozi to osebno dramo tenkočutno slika duh časa, film pa je po zmagoslavju v Cannesu (nagrada FIPRESCI) postal ena najbolj odmevnih svetovnih uspešnic leta, z nominacijami za zlati globus in oskarja v žepu.

Zadnji večer, 11. junija, bo junijski filmski sklop 74. Ljubljana Festivala zaokrožila družbena komedija Ohcet, ki prinaša dinamično in s toplim humorjem prežeto pripoved o dveh družinah sredi nepredvidljivih poročnih priprav, kjer nič ne poteka po načrtih. Zaplet se odpre na rojstni dan vplivnega hrvaškega podjetnika, ki se znajde v poslovnih težavah prav v trenutku, ko izve, da njegova hči pričakuje otroka s sinom srbskega ministra. Dva popolnoma različna svetova se tako čez noč znajdeta pod isto streho, njuno neizogibno soočenje pa sproži plaz duhovitih zapletov, nesporazumov in skritih interesov. To odmevno hrvaško-srbsko sodelovanje skozi inteligentno satiro nastavlja ogledalo sodobni družbi. Vrhunska regionalna igralska zasedba in pristen humor razvijeta dinamično pripoved o družinskih vezeh sredi nepredvidljivih življenjskih preobratov.

Gajin svet FOTO: Festival Ljubljana