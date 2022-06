Filmsko premiero o zlatih košarkarjih so si ogledali številni znani Slovenci

Da je Slovenska košarkarska reprezentanca dosegla nepozabni uspeh, z njimi pa je leta 2017 dihala vsa Slovenija, so želeli podoživeti vsi, ki so se udeležili premiere dokumentarnega filma 2017. Kot se spodobi, je bil prikazan na največjem platnu in v največji kinodvorani v Sloveniji, ogledali pa so si ga tudi mnogi znani Slovenci, ki so že jeseni leta 2017 dihali z zlato reprezentanco.

Premiera dokumentarnega filma 207, ki govori o nepozabnem uspehu Slovenske košerkarse reprezentance, je v Stožice privabila številne navijače, med katerimi so bili tudi znani Slovenci. Že pred premiero filma sta se finalne tekme v Istanbulu spominjala pevec Challe Salle, ki je tudi sam treniral košarko, in Denis Porčić-Chorchyp, ki sta v zadnjih minutah tekme stiskala pesti za naše košarkarje.

"Ta tekma je bila res napeta in čustvena, košarka pa me je takrat še bolj navdušila," je povedal Chorchyp, ki je sicer ljubitelj borilnih veščin. Še bolj posebno pa je bilo za Vrhničana Challeta Salleta, ki je z nekaterimi košarkarji, ki so si leta 2017 na evropskem prvenstvu nadeli zlato medaljo: "Večino osebno poznam, z nekaterimi sem celo igral in imam lepe spomine na to in zato še bolj čustveno in strastno spremljaš vse skupaj. Mislim, da smo publika dodatni igralec in smo skupaj pripomogli k temu uspehu."

Premiero filma, pod katerega se je podpisal Goran Vojnović, so si prišli ogledat glavni akterji in junaki filma, zlati košarkarji, med katerimi nista manjkala Luka Dončić in Goran Dragić, ki sta si ob vstopu v dvorano Stožice prislužila brčna aplavza. Prvi pa je publiko pozdravil Klemen Slakonja, ki je tudi sam velik ljubitelj tega športa.

Dokumentarni film so si ogledala tudi številna znana imena iz sveta športa in zabave, med njimi, poleg že omenjenega Challeta Salleta in Denisa Porčića-Chorchypa, še strelec Rajmond Debevec, Marko Milić, Katarina Benček in Marko Pavlović, Franko Bajc, pevka Senidah, kitarist Tadej Košir in dekleta iz ženske košarkarske reprezentance.

Med tistimi, ki se premiere filma niso uspeli udeležiti, so bili košarkarji Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Anthony Randolph in Edo Murić, v Stožice pa ni bilo niti glasbenika in velikega ljubitelja športa, Zorana Predina, ki nam je pred premiero povedal, da si bo film ogledal in si ga shranil za svoje potomce.

Spektakularna premiera dokumentarnega filma 2017 je podrla številne rekorde Na dopoldanski projekciji si ga je v dvorani Arena Stožice najprej skupaj ogledalo 4000 šolarjev in dijakov iz vse Slovenije. Pred pričetkom ogleda sta jih pozdravila voditelj prireditve Klemen Slakonja in režiser filma Goran Vojnović, po koncu filma pa sta mednje stopila še košarkarska junaka Gašper Vidmar in Goran Dragić, ki sta jim zaželela lepe počitnice. Organizatorja prireditve Gustav Film in Košarkarska zveza Slovenije sta navdušenim mladim gledalcem omogočila še ogled športnega kompleksa Stožice in jim pripravila preizkuse v različnih športnih igrah.