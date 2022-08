Finalistke Miss Slovenije so se izkazale tudi kot delovna dekleta

Projekt Miss Slovenije že dobrih šest let deluje pod sloganom 'Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo', kar pomeni, da je nekoč klasično lepotno tekmovanje postal projekt z vsebino. To pomeni, da finalistke sodelujejo pri promociji slovenskega podjetništva, turizma, glasbenikov, avtorjev, slovenske kulturne in naravne dediščine.

Finalna prireditev projekta Miss Slovenije bo letos 4. septembra potekala v Braslovčah, enemu najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini. Finalistke izbora so bile v sklopu svojih aktivnosti tako dobrodelne kot tudi delavne. V sodelovanju z Občino Braslovče so priredile dobrodelno Braslovško odprto kuhno, na kateri so zbirale denar za nakup bolnišnične postelje za starejše občane. Skupaj z obiskovalci vseh generacij in lokalnimi društvi so tudi kuhale tradicionalne savinjske jedi in se učile od starejših.

Ena od ključnih idej projekta Miss Slovenije je tudi spodbujanje slovenskih podjetnikov, zato so dekleta organizirale Kongres podjetnikov Savinjske regije. Skozi pet različnih tematik so svoje znanje in izkušnje delili najrazličnejši uspešni podjetniki in strokovnjaki iz celotne Slovenije. Teme so se dotikale vse od samooskrbe s hrano, učinkovite energetske uporabe, trajnostnega razvoja in kakovosti bivanja kot tudi digitalne transformacije podjetij in trendov digitalnega marketinga. Tudi dosedanje nosilke nazivov Miss Slovenije, Maja Čolić, Lara Kalanj in Maja Zupan, so bile vključene v vsebinski del kongresa, kot povezovalke programa. Finalistke so se na kongresu predstavile na modni reviji salona Poročni kotiček.

Poleg dobrodelnosti in podjetništva so se finalistke izbora izkazale tudi kot delavna dekleta. Sodelovale so namreč v delovni akciji pri obnovi gradu Žovnek. Skupaj s prostovoljci, ki vsako nedeljo skrbijo za obnavljanje gradu, so tako pomagale pri ohranitvi Celjske in obenem tudi slovenske kulturne dediščine.