Finalistke za Miss Earth Slovenije 2021 so se preizkusile v EKO izzivu

V finale za laskavi naziv Miss Earth Slovenije 2021 so se uvrstile Ana Ćiković, Anita Švajger, Asja Bonne Pivk, Elma Hrnjić, Eva Karin Potrč, Jasmine Zen, Maša Pučnik, Miša Novak, Patricija Miklavžina, Sara Cener, Sara Horvat, Tadeja Kamenik in Tinkara Vengust. Dekleta so se tokrat mudila v EKO Resortu pri Kamniku, kjer jih je čakal poseben izziv.

Po programu je sledilo ocenjevalno srečanje pod nazivom EKO izziv, kjer so kandidatke pripravile lastni EKO projekt in ga tudi predstavile. Najbolj prepričljiv projekt je pripravila kandidatka Eva Karin Potrč na temo škodljivosti živinorejske industrije na okolje, ki je ob predstavitvi in ob navedenih šokantnih dejstvih potočila tudi nekaj solz. Ocenjevalno komisijo je na koncu najbolj prepričal nastop kandidatke Asje Bonnie Pivk, ki je z domiselnostjo in inovacijo zmagala ter si priborila nagrado gostitelja. Lepota z namenom je vodilo lepotnega izbora za Miss Earth in želi opozoriti na ekološko problematiko ter osveščati predvsem mlade, da urejeno in čisto okolje ni samoumevno.