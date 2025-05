Finalistko oddaje Slovenija ima talent odkrili v Hollywoodu

"Ko so me izbrali, so mi lik prilagodili v Slovenko in sem tudi povedala par besed po slovensko, in Ellen Pompeo prav tako omeni Slovenijo," nam je zaupala Ana in razkrila: "Najbolj smešno je, da sem za to vlogo iz New Yorka letela v Los Angeles, da sem igrala Slovenko, ki se je z Ellen Pompeo pogovarjala prek videoklica. Naredili so mi kotiček, ki naj bi bil videti slovensko, na omaro so postavili rože in potem sem imela zraven obraza to kamero. Ponavadi, ko se taki prizori snemajo, ne snemaš skupaj z igralci, jaz pa sem se z Ellen in z drugo igralko prej dobila in smo imele vajo z režiserjem, nato pa smo snemale vsaka v svojem prostoru isti čas."

Dramsko serijo z Ellen Pompeo, Markom Duplassom in Imogen Reid v glavnih vlogah je navdihnila resnična zgodba o posvojitvi ukrajinske deklice Natalije z redko obliko pritlikavosti."Do te vloge sem prišla nepričakovano, najprej sem bila del te ekipe kot gibalna trenerka za glavno igralko, ki igra Natalio, za Imogen Reid," je dejala in dodala:"Imeli smo ogromno pogovorov o tem, kako naj bi bili gibi avtentični, da je vse skupaj spoštljivo in tako dalje. Bila sem del tega procesa in sem skozi vse to spoznala producente in scenariste, ki so potem prišli gledat tudi predstavo, ki sem jo imela z mojim razredom iz Juilliarda. Takrat so me videli v igralski vlogi, nato pa so mi po nekaj avdicijah ponudili tudi to vlogo in jo prilagodili meni – pred tem, mislim, da sploh ni bila Slovenka. Želeli pa so lik, ki ne prihaja iz ZDA."

Slovenka, ki se je za uresničitev svojih sanj preselila v New York in tam diplomirala na prestižni fakulteti, se je med snemanjem prizorov za priljubljeno serijo počutila sproščeno."Ta snemalni dan je bil kar sproščen, sicer je bila to moja prva taka vloga, ampak sem ogromno ljudi poznala že od prej, ko sem delala kot gibalna trenerka. Kljub temu, da to ni neka ogromna vloga, so se vsi ti scenaristi in producenti potrudili, da sem se res počutila dobro na filmskem setu."