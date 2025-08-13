Svetli način
Florist Žan Žolger v 24-urnem maratonu izdelal 148 šopkov

Slovenj Gradec, 13. 08. 2025 10.58 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA , E.M.
Koroški florist Žan Žolger je ob 8. uri zaključil 24-urni maraton v izdelovanju šopkov za postavitev Guinnessovega rekorda. V veliki dvorani MKC v Slovenj Gradcu je od torka od 8. ure zjutraj izdelal skupno 148 šopkov. Zadnji šopek ob 14. uri daje na licitacijo, ostale ponuja za prostovoljne prispevke. Polovico izkupička gre za dobrodelne namene.

Ves čas cvetličnega maratona so Žana Žolgerja spremljali svojci, prijatelji in drugi, ki so ga pri podvigu v živo spodbujali. Tudi davi se je zadnje pol ure velika dvorana slovenjgraškega MKC napolnila s podporniki, ki so z vzkliki podpore in aplavzom pospremili zaključek izdelovanja pisanih in raznolikih šopkov. Mnoge od izdelanih so nekateri že med samim maratonom rezervirali, interesenti za šopke so se pripeljali tudi iz bolj oddaljenih krajev.

Florist Žan Žolger v 24-urnem maratonu izdelal 148 šopkov
Florist Žan Žolger v 24-urnem maratonu izdelal 148 šopkov FOTO: 24UR

Vidno zadovoljen je bil 26-letni koroški florist ob zaključku 24-urnega maratona, v katerem je izdelal pestro paleto različnih šopkov, za katere je po zdajšnjih ocenah porabil kakšnih 2000 stebel cvetja in še dodatno zelenje. "Občutki so fenomenalni, nobenega problema ni bilo, le mogoče malo manjša kriza okoli 3., 4. ure ponoči, ko je motivacija že malo padla," je za medije povedal po zaključku maratona. Kljub vsej podpori so zanj bile najtežje prav zadnje minute, ko je izdeloval zadnji šopek, je dodal.

Za zadnji izdelani šopek bo ob 14. uri v cvetličarni Flora v Slovenj Gradcu licitacija, sicer pa so vsi šopki na voljo za prodajo za prostovoljne prispevke. Polovico izkupička bo daroval oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Tudi sicer je službeno tesno povezan s koroško bolnišnico, saj na tamkajšnji porodni oddelek redno dostavlja šopke, je povedal.

Ob zaključku maratona mu je v imenu slovenjgraške območne obrtno-podjetniške zbornice čestital Andrej Breznik. Zbornica je odkupila tri šopke in enega podarila floristovi mami Jani Žolger, od katere je Žan Žolger prevzel cvetličarno. Ta se s cvetličarstvom ukvarja zadnja tri leta, na Koroškem ima dve cvetličarni, ustvarja pa pod blagovno znamko Floral design by Žan.

Na podvig za postavitev tovrstnega Guinnessovega rekorda se je pripravljal več mesecev, je pa priprave vmes zmotila poškodba kolena, a je kljub temu pri načrtih vztrajal. Prijavo za Guinnessov rekord je oddal januarja letos, vse v zvezi s postavljanjem rekorda je bilo potrjeno aprila, nato pa so se začele že malo bolj intenzivne priprave glede cvetov, načrtov za šopke, izbire prostora in komisije ter asistentov in zdravstvene ekipe.

Podvig je z video snemanjem, sprotnim fotografiranjem in izpolnjevanjem dokumentacije skrbno spremljala posebna ekipa, zdaj bo treba vso zbrano gradivo urediti in preveriti vse zapisnike, je še povedal Žolger. Do predvidene končne potrditve rekorda v najdaljšem tovrstnem izdelovanju šopkov bo tako preteklo še nekaj časa.

KOMENTARJI (2)

