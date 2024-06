Fotograf Jaka Ivančič v objektiv ujel lepote Slovenije

Slovenski fotograf Jaka Ivančič je na Ljubljanskem gradu v sklopu razstave Slovenija: simfonija razgledov predstavil 23 fotografij, na katerih je prikazal lepote naše domovine. "Res mi je v veliko čast, da so me z Ljubljanskega gradu povabili k sodelovanju. Ljubljanski grad se mi zdi kot nek slovenski Olimp za umetniške razstave, res prekrasna kulisa in izjemno prizorišče," je za naš portal povedal fotograf.